何敬康倡港協及政府以「父母」角色監管體育總會　確保公帑用得其所

港協暨奧委會正檢討轄下體育總會的管治，將公布體育總會機構管治指引。新民黨立法會議員何敬康建議港協為「爸爸」、政府為「媽媽」，以「雙親形式」監察作為「子女」的各個體育總會，確保公帑用得其所。
何敬康在今日的記者會上提到，例如舉重健力總會在疫情期間花費高達6位數的費用，舉辦海外舉重比賽。他曾向局方查詢相關問題，局方回覆表示會跟進事件，但至今仍未有答覆。他提及各體育總會每年獲政府資助，然而公眾及媒體都認為體育總會運用公帑的透明度不高，以及質疑是否用得其所，他希望政府加強監察體育總會的管治和公帑運用。
何敬康就改善體育總會企業管治發表意見書，建議設立專責跟進體育總會的財務或審計委員會、成立體育仲裁委員會、推動體育總會完善內部上訴機制、考慮提升運動員資助待遇、放寬代表隊的參賽選拔機制和資格等。
新民黨東區區議員劉聖雪說，要進一步推動香港成為體育盛事之都，建議研究放寬體育比賽資助門檻，增設向本地團體提供的資助金額，以支持其發展體育項目，並在香港舉辦體育比賽。她指出長遠來說，特區政府宜加大力度，資助舉辦體育盛事，體現「香港盛事之都」的魅力。
指運動員的薪酬追不上「打工仔」
社會上有意見指運動員的薪酬追不上「打工仔」，新民黨社區發展主任孔永業希望政府考慮檢視運動員目前的資助待遇。鑑於早前曾有體育總會與運動員發生資助上的爭議，爭拗資助是屬於運動員還是體育總會。他認為政府有需要釐清運動員收取體育資助的性質，如是否屬需報稅的運動員個人收入，以及運動員對款項的掌控和使用權等。