何敬康倡港協及政府以「父母」角色監管體育總會 確保公帑用得其所

港協暨奧委會正檢討轄下體育總會的管治，將公布體育總會機構管治指引。新民黨立法會議員何敬康建議港協為「爸爸」、政府為「媽媽」，以「雙親形式」監察作為「子女」的各個體育總會，確保公帑用得其所。

何敬康在今日的記者會上提到，例如舉重健力總會在疫情期間花費高達6位數的費用，舉辦海外舉重比賽。他曾向局方查詢相關問題，局方回覆表示會跟進事件，但至今仍未有答覆。他提及各體育總會每年獲政府資助，然而公眾及媒體都認為體育總會運用公帑的透明度不高，以及質疑是否用得其所，他希望政府加強監察體育總會的管治和公帑運用。