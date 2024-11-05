何敬康反駁杜琪峯言論 盼望他在接近「古稀之年」再創高峰

對於杜琪峯過去很多作品廣受國際歡迎，何敬康敢說有關作品放諸在今天香港的電影檢查標準，亦可以公映。而杜琪峯有些描寫黑社會的電影，如果不尋求打進內地市場，在香港上映亦一般無問題。何敬康假設杜琪峯的作品成本較高，需要內地市場「回本」的話，便應該尊重內地制度作調整。如果香港電影界希望拍些未必能進入內地的題材，則應該考慮開拓更多國際市場，或者降低拍攝成本集中做本地票房，而非只是無理指責「沒有言論自由」、「失去靈魂」等。

知名導演杜琪峯近日接受傳媒專訪，指香港言論自由有變，形容受環境影響而陷入人生低潮。新民黨立法會議員何敬康反駁說法，指杜琪峯可以自由發表意見，正正顯示香港言論自由不變。

何敬康不認為港產片「失去靈魂」，反之近年有愈來愈多不同題材的電影，當中更有些是批判社會現象，可見「獅子山下」的電影非千篇一律，而是百花齊放。而政府的「電影發展基金」也投資很多新晉電影人的製作，鼓勵更廣闊的創作空間。

冀杜在接近「古稀之年」再創高峰

至於老一輩的知名電影人，何敬康舉例王家衛最近執導的電視劇《繁花》大受歡迎；許冠文更以82歲高齡，最近在港產片《破．地獄》出演而展現演藝新篇章。何敬康盼望杜琪峯同樣可以在接近「古稀之年」再創高峰，為香港電影事業繼續努力。