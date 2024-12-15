何敬康稱紅館聖誕新年冷清 斥處理申請做法致歌手離港開騷

近年港府銳意打造盛事經濟，其中邀請歌手開演唱會亦是具體方向之一。新民黨立法會議員何敬康今日(15日)在社交平台提到，自己於昨日到香港體育館 (紅館)實地考察，發現香港最具代表性的演出場地在「應是聖誕節前其中一個最繁華的週末」卻人影都無隻；24年第四季至25年第一季的半年內，紅館除了劉德華十多天的跨年騷外，其他在此場地開騷的歌手只得馮允謙(3場)、汪明荃(2場)、陳慧嫻(4場)、王菀之(2場)及鄧麗欣(3場)，而農曆新年傳統熱門檔期就都沒有演出場次。



何敬康稱，聽說過一些歌手親述，紅館的檔期「非常難攞」，「紅館會經常否決部份被認為『不賣座』歌手的申請。」他不解，為何紅館空蕩蕩都不接受申請，「寧願見到鄰近的大灣區城市如澳深廣珠，或亞太區其他都市每個週末都有大量來自香港的歌手開騷，而帶來甚大經濟效益？還是我們的演唱會經濟配套不足令主辦商「計唔掂數」而改在其他地方開騷？」何敬康表示，一定會正式要求文體旅局和康文署解釋說明。

外籍人士：聖誕氣氛越來越冷淡 另外，何敬康又指，最近有很多在港外籍人士向我說，認為香港聖誕氣氛越來越冷淡，街上裝飾燈飾黯淡無光，彷如「許志安歌曲《今年沒聖誕》」；而他順道親自考察尖東和尖沙咀一帶，無疑比起以往是沒有那麽五光十色，應該可以做得更好一點，因為不少內地和亞洲遊客都是為了香港這座中西合璧城市的聖誕氣氛來港度假。