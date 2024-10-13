何文田棚架男工人高處墮下　昏迷送院後不治 勞工處：已發「暫時停工通知書」

何文田有人由高處墮下，昏迷送院。上午約11時半，何文田公主道香港斯坦福美國學校工地，一名棚架男工人從4至5層樓高處墮下，重傷昏迷。救援人員到場隨即對傷者施行心外壓急救，將他送往廣華醫院搶救，惟最終被證實不治。警方正調查事故成因。現場遺下大灘血迹和染血安全帽。據指，事主為年約40歲的南亞裔男子。

勞工處表示，高度關注事件，處方事發後已即時派員到意外現場展開調查，並向有關承建商發出『暫時停工通知書』，停止其在該大廈外牆拆卸、更改及使用有關竹棚架，直至我們信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。處方正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。