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2024-10-13 22:44:13

何文田棚架男工人高處墮下　昏迷送院後不治 勞工處：已發「暫時停工通知書」

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何文田棚架男工人高處墮下，昏迷送院後不治。(Google Map)

何文田棚架男工人高處墮下，昏迷送院後不治。(Google Map)

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何文田有人由高處墮下，昏迷送院。上午約11時半，何文田公主道香港斯坦福美國學校工地，一名棚架男工人從45層樓高處墮下，重傷昏迷。救援人員到場隨即對傷者施行心外壓急救，將他送往廣華醫院搶救，惟最終被證實不治。警方正調查事故成因。現場遺下大灘血迹和染血安全帽。據指，事主為年約40歲的南亞裔男子。

勞工處表示，高度關注事件，處方事發後已即時派員到意外現場展開調查，並向有關承建商發出『暫時停工通知書』，停止其在該大廈外牆拆卸、更改及使用有關竹棚架，直至我們信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。處方正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

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勞工處會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金。勞工處亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社會福利署。

就今日的意外，勞工處會於日內透過其「職安健2.0」流動應用程式、網頁及電子郵件發放「職安警示」，通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。

 

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