何文田站A出口棄愛民邨改標朗賢峯 街坊斥混淆長者 質疑「空間有限」解釋

港鐵將何文田站A出口的指示牌由原本標示的「愛民邨/何文田邨」改為「朗賢峯」（Facebook: 愛民南北 (愛民邨 / 俊民苑)

港鐵何文田站上蓋豪宅「朗賢峯」入伙後，港鐵近日將何文田站A出口的指示牌由原本標示的「愛民邨/何文田邨」改為「朗賢峯」，有網民指愛民邨屹立逾半世紀「無香港人不識」，出口改名混淆長者難辨別方向，事件引起指示牌商業化的爭議。 有愛民邨居民撰寫近千字投訴信，批評港鐵以商業推廣凌駕公共服務，質疑新出口改名是為「為豪宅賣廣告」，而非以乘客導向為本，又指港鐵在回覆信強調指示牌空間有限，需挑選「主要建築物」放上燈箱，有關解釋更激發街坊不滿反響，質疑啟德站的指示牌增加15個字元仍能容納，說法自相矛盾。《am730》正向港鐵查詢事件。

田北辰批港鐵離晒大譜 有信心短時間「加返個名」 曾任九鐵主席的立法會議員田北辰批評港鐵「離晒大譜」，「個出口真係直通去個新私人屋苑嘅，但最多咪係出口原名後面加多埋新屋苑𠴱名囉！」，強調愛民邨是香港其中一個歷史最悠久大型公共屋邨，「呢個屋邨搭港鐵出行嘅居民，都佔好大比例啦！」，他表示「幾有信心港鐵喺短時間內，會喺出口指示加返愛民邨/何文田邨個名 」。

網民斥商業推廣凌駕公共服務 「為豪宅賣廣告」 有街坊近日在社交平台公開致港鐵的投訴電郵，指港鐵在8月啟用朗賢峯專屬A4出口後，將A出口燈箱標示改為「朗賢峯」，把原廣為人知的「何文田邨／愛民邨」移到較細小的牆身標示，質疑：「落成半世紀的愛民邨不算主要建築，新落成的豪宅反而算？」斥做法嚴重偏離公共設施應有的中立性。他反問七百萬市民無人不識「愛民邨」，但未必知道剛落成的朗賢峯，「此乃問題核心」，「對不使用電話之長者極為不便——尤其區外來訪者，根本不識朗賢峰之名」。他建議港鐵可考慮為朗賢峯另設出口編號，並加設「何文田邨／愛民邨」的大型導向標識。

現場可見閘機對出的掛牆指示牌，首行顯示了「朗賢峯」，而「何文田邨」及「愛民邨」則分別顯示在第五行及第八行。有愛民邨居民直言在更改後未能即時辨認回家方向出口，擔憂令長者混淆，亦有人批評「改咗呢個名冇人識」。 港鐵在回覆信中否認不當，強調「指示牌空間有限」，需挑選「主要建築物」放上燈箱，稱朗賢峯正是A出口的主要建築物，因此選擇以其名稱作標示。港鐵又指，大堂內已有街道圖列明屋邨資料，乘客亦可使用MTR Mobile查閱資訊，並會持續按需要調整導向設計。

啟德站被揭「加字」擺得落 惟有網民指同屬屯馬綫的啟德站在新增B2出口後，原本「雙子匯1期」標示改為「雙子匯1期（崇光百貨）／天璽・天mall」，增加15個字元仍能容納，質疑「空間有限」說法屬自相矛盾。 有網民認為指示牌應要照顧不熟悉路線的訪客及長者，促港鐵應修正，「何文田住多是好老既長者，思想巳經唔清晰，點解要改名會混淆佢地，會盪失路」。但亦有人認為朗賢峯就在上蓋，A出口前往愛民邨距離較遠，以新盤作標示更符合實際地理位置。