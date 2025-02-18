何柱國患癌｜何柱國自爆罹患肺癌康復 呼籲戒煙：死唔去更辛苦

前全國政協常委、現年75歲的商人何柱國昨日（17日）現身電台節目時，被問及為何突然消瘦清減，他透露數月前確診患上肺癌，經諮詢美國的醫生後，獲建議留港就醫，認為「香港醫療技術好好，無必要飛去美國」。其後他到養和醫院接受治療，現已痊癒康復。

到養和醫院接受治療 「化療好辛苦」

作為香港煙草創辦人何英傑的長孫，何柱國呼籲朋友減少吸煙，因為化療程序很辛苦，「我都勸我啲朋友食少啲煙，我呢世人最唔鍾意一個人叫盧寵茂（醫務衞生局局長）。喂我係人，食煙仔都有自由吧，死唔死係自己既事，後來諗番都想感謝佢。做治療嘅過程你唔會死，但過程係好辛苦㗎，所以呢我平衡過，我都係減咗佢唔食，我叫我啲朋友如食緊煙仔呢，減咗佢，因為過程好辛苦，死唔去仲辛苦呀！ 」

何柱國亦藉此呼籲需要發展醫療經濟，他表示3年前已向政府提出零售業不濟，要靠新行業支持香港經濟，現在零售市道表現證明所言非虛；何稱曾向特首李家超建議，將醫療發展為重要產業，補充其他行業失去的生意，例如美國就成功利用醫療產業吸引全球有錢人；南韓醫療亦有退稅優惠，促進當地經濟發展。他認為，本港醫療條件不差，故可以仿效。

