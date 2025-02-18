何柱國患癌｜何柱國自爆罹患肺癌康復 呼籲戒煙：死唔去更辛苦

前全國政協常委、現年75歲的商人何柱國昨日（17日）現身電台節目時，被問及為何突然消瘦清減，他透露數月前確診患上肺癌，經諮詢美國的醫生後，獲建議留港就醫，認為「香港醫療技術好好，無必要飛去美國」。其後他到養和醫院接受治療，現已痊癒康復。
到養和醫院接受治療 「化療好辛苦」
作為香港煙草創辦人何英傑的長孫，何柱國呼籲朋友減少吸煙，因為化療程序很辛苦，「我都勸我啲朋友食少啲煙，我呢世人最唔鍾意一個人叫盧寵茂（醫務衞生局局長）。喂我係人，食煙仔都有自由吧，死唔死係自己既事，後來諗番都想感謝佢。做治療嘅過程你唔會死，但過程係好辛苦㗎，所以呢我平衡過，我都係減咗佢唔食，我叫我啲朋友如食緊煙仔呢，減咗佢，因為過程好辛苦，死唔去仲辛苦呀！ 」
何柱國亦藉此呼籲需要發展醫療經濟，他表示3年前已向政府提出零售業不濟，要靠新行業支持香港經濟，現在零售市道表現證明所言非虛；何稱曾向特首李家超建議，將醫療發展為重要產業，補充其他行業失去的生意，例如美國就成功利用醫療產業吸引全球有錢人；南韓醫療亦有退稅優惠，促進當地經濟發展。他認為，本港醫療條件不差，故可以仿效。
籲停賣地三年 明日大嶼「冇㗎喇」
提到香港現時經濟困局，何柱國形容香港地產「咁慘」，提出停止賣地三年，因認為地產市道關乎供求問題，目前仍有數萬個新盤未消化，若地產商承受不了而造成財政困難，會蔓延至銀行業，其影響比政府赤字「更大鑊」，對香港整體不利。
他又直言明日大嶼「冇㗎喇」，靠借貸令項目上馬並不是良策，因為香港不能像美國有天然資源讓他們可以無限借貸，更爆粗反問「舉你老X乜，舉債舉得幾多年？」他指港澳辦主任夏寶龍見港府司局長是要他們「破局」，想香港有新經濟發展，但他質疑港府官員是否明白中央想法。
對於發展局局長甯漢豪指明日大嶼會「審慎推行」，何柱國指項目落成後相關官員已不在位，「仲乜大嶼細嶼」。他認為最終要停止賣地「止血」，令大眾恢復信心，資產價格上升，以免負資產增多令銀行體系出現問題。對於主持問及停賣地政府就沒有收入，何反諷：「你兩個(主持)係唔係傻仔，現在賣地有收入咩？」