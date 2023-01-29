何永賢帶劏房戶睇簡約公屋示範單位 盼「看到改善居所的希望」

房屋局長何永賢早前帶同接受社福機構服務的劏房戶，到簡約公屋的示範單位參觀，並透露面積約300多平方呎的簡約公屋單位，適合4至5人家庭入住，設有獨立廚廁，月租初步預計僅2650元，約為同區新建傳統公屋九折，另有較細單位將可供申請。何永賢冀低廉租金能減輕劏房戶的財政負擔，讓他們有更多儲蓄可籌劃未來。

簡約公屋有基本配備

何永賢親自向劏房戶介紹單位設計和基本配備，讓他們直接了解簡約公屋的特點，以及看到改善居所的希望；她指，「(單位)既有自己的洗手間，也有煮食地方，有自己的一門一戶，可很好地讓小朋友成長。成為幫助劏房居民的救生艇，這便是簡約公屋的價值。」認為這價值是沒法計算的。

何永賢之前多次探訪劏房戶，指「那種惡劣的環境，你親身感受過便會明白，牆身不單發霉、滲水，甚至睡覺期間有牆灰飄下來。房間僅像一個櫃子大小，即使有窗，也猶如無窗。」