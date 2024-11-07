何永賢指輪候公屋人數顯著下跌 單身30歲以下新增人數跌五成

房屋局局長何永賢在立法會就議員動議「進一步完善房屋階梯」議案總結發言表示，輪候公屋人數5年來顯著下跌。一般申請者數目比2020年，下跌兩成；30歲以下一般申請者下跌約四成半；30歲以下單身申請者新增人數下跌五成，可見公屋申請隊伍一直消化，青年人也看到有更好選擇。

政府靈活調配其他房屋資源

何永賢表示政府會就違法出租不合標準的單位採取執法，為避免日後受影響但不符合申請公屋的部分「劏房」居民流離失所，政府會按需要協助，包括未來「簡樸房」搬遷。她又說，政府會靈活調配其他房屋資源，例如約20,000個過渡房屋、中轉房屋等，亦會全速推展建立「簡樸房」規管制度，在12月開展諮詢。又重申，居民受到分間單位的條例保障，如果有不合理要求搬遷或離開，隨時可以將資料交給差估署，當局有熱線，亦不斷進行調查、檢控，現時已有400多宗判有罪。