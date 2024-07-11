何永賢指青年排公屋「扭曲人生」 要47歲至52歲上樓 籲眼光置業上流

房屋局局長何永賢今日（11日）在一個有關房地產發展動向的論壇上發言時表示談及青年上流問題，她指不時聽到有人聲稱自己排了公屋20多年，但其實受訪者都只是50多歲而已，「減去20多年，即約30歲開始排公屋」。她指公屋一人申請計分制並不鼓勵年青人排公屋，現時最年輕獲安置申請者的平均年齡介乎47歲至52歲之間，「所以太早排公屋，然後要顧及資產入息限額，是阻礙人生發展，我常常形容是扭曲了自己的人生。」。她明白以往的居屋供應較少，因此今屆政府致力增加土地供應，居屋供應亦會增加，希望年輕人可向資助出售房屋的方向作規劃，眼光置業上流，改變過去年輕排公屋的觀念。

政府和私人市場如同舞伴 需溝通做好平衡

何永賢又指，香港的房屋階梯中，每種房屋類型相互影響、環環緊扣，故要為房屋政策做好平衡，調整各個項目供應，涉及很多溝通互動，形容政府和私人市場關係如同「跳舞的舞伴」一樣，「大家感覺住舞步，一起處理好房屋問題。」

至於公屋方面，她提到現時本港有82萬公屋戶，超過200多萬人，所以最近公屋加租後每戶平均多付230元，每個月的數字都多達21億，「因為80多萬戶基數實在是很大」，考慮到要負擔龐大公屋戶的維修保養，「有很多的斜坡、樹木要做好管理，要照顧住戶的安全」，她認為有需要按照機制作調整，指面對各項支出，「真的有責任將財委會的財政，留在一個健康穩健的發展的狀態。」

