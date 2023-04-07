何永賢率房屋局等團訪深圳 參觀新技術和建造方法快速建成項目

房屋局局長何永賢早前率領房屋局、房屋署、建築署代表前往深圳，參觀以新技術和建造方法快速建成的項目。何永賢今日（7日）在社交平台發文總結行程，表示不但參觀相關項目，更與深圳市委常委、政法委書記余鋼，及深圳市主理房屋和城市建設的官員會面，就兩地相關領域工作交流意見，探討加強合作的機會。

何永賢：深圳和香港兩地在互相觀摩學習

何永賢先參觀龍華樟坑徑保障性住房項目。該項目是內地第一個混凝土MIC（組裝合成）的高層建築，也是建造速度最快的高層保障性住房項目，更是全國第一個以BIM（建築信息模型）全生命周期數字化交付的項目。該項目的屋頂機電房和地下室亦採用工廠預製的「裝配式設計」模塊，透過減少現場施工程序，提升工程質素和大大縮短施工時間。她指深圳和香港兩地在互相觀摩學習，探討更高質、更高效、更低碳的建築方法，而更令她興奮的是了解深圳建築團隊探討機械人於建築工廠化生產應用，認為如令創新建築和機械人技術結合，將對大灣區建築工業有極大提升。

其後他們再參觀福田區甘泉路近零碳排放示範社區改造共建項目，了解深圳市應用綠色建築技術改善環境和實踐近零碳理念的情況，又在該項目的一個公園頂層，為這次交流活動而設計、以低碳水泥材料建造的雕塑揭幕。期間何永賢出席深圳市數字住建金融創新實驗室和深圳香港房屋建築事務交流空間揭牌儀式，並進行座談會，觀看BIM和CIM（城市信息模型）平台的演示。