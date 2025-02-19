何永賢稱已督促總承建商積極解決欠薪並就個案進行協調處理

何永賢表示，房委會及房協亦關注分包商報稱被總承建商拖欠工程費用的事件，當局會積極協調。

房屋局局長何永賢說，針對近月房委會及房協有個別項目曾出現工人被拖欠薪金事件，房委會及房協已立即採取行動，督促總承建商積極解決欠薪問題，並利用「工資發放監察系統」的資料，與承建商及勞工處了解欠薪個案並進行協調。

何永賢表示當局一直密切監察建屋進度

何永賢在立法會大會表示，當局採取特別安排，總承建商在收到房委會和房協發放的工程費用時，需要同步發放支票給工人支付欠薪，房委會及房協亦有派員現場監察，確保薪金能交到工人手中，現時絕大部分工人欠薪問題都得到妥善解決。她表示，房委會及房協亦關注分包商報稱被總承建商拖欠工程費用的事件，當局會積極協調，並要求總承建商嚴肅管理分包合約，以負責任態度解決爭議。