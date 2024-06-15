何永賢：公屋資產申報打擊濫用有成效　輪候公屋兩年多亦可申請首批簡約公屋

首批簡約公屋元朗攸壆路和牛頭角彩興路，本月24日起接受申請。房屋局局長何永賢在一個電台節目中表示，下周起將會陸續向輪候公屋3年或以上人士寄出申請表，3年是以項目完成時間起倒數計算，因此，即使目前只輪候2年多的公屋申請者都會收到申請表，預計有8.5萬名市民合資格。何永賢又指，房委會估算新年度可供編配單位約有3.02萬個，其中1.91萬個是回收單位，數字反映打擊濫用公屋的措施有成效，資產申報令不合資格的租戶主動交回單位。

何永賢指，目前首批涉及8.8萬個公屋戶的申報中，有14戶仍未交回申報表，全部都會發出遷出通知書，亦有899戶因不同原因已交回單位。至於第二輪涉及25萬戶的資產申報中，當局已收回23萬份，佔總數91%，當中已收回1,400個單位。