何永賢：公屋資產申報打擊濫用有成效　輪候公屋兩年多亦可申請首批簡約公屋

首批簡約公屋元朗攸壆路和牛頭角彩興路，本月24日起接受申請。房屋局局長何永賢在一個電台節目中表示，下周起將會陸續向輪候公屋3年或以上人士寄出申請表，3年是以項目完成時間起倒數計算，因此，即使目前只輪候2年多的公屋申請者都會收到申請表，預計有8.5萬名市民合資格。何永賢又指，房委會估算新年度可供編配單位約有3.02萬個，其中1.91萬個是回收單位，數字反映打擊濫用公屋的措施有成效，資產申報令不合資格的租戶主動交回單位。
何永賢指，目前首批涉及8.8萬個公屋戶的申報中，有14戶仍未交回申報表，全部都會發出遷出通知書，亦有899戶因不同原因已交回單位。至於第二輪涉及25萬戶的資產申報中，當局已收回23萬份，佔總數91%，當中已收回1,400個單位。
何永賢：單身人士可以照樣申請簡約公屋
第一批簡約公屋首批單位共有4,400個，分別位於元朗及牛頭角。將以計分制分配，考慮的因素，包括居住環境是否惡劣、申請人的身體情況、家庭成員會否有長者或小童，以及會否選擇新界或擴展巿區等。她強調單身人士可以照樣申請，如果生活環境符合條件，例如居住在山邊寮屋、工廈劏房等惡劣環境，一樣會獲得加分。對於簡約公屋租戶日後能直接入住傳統公屋，何永賢回應，現時輪候公屋時間平均5.7年，按簡約公屋申請人已輪候3年推算，大約2至3年後就可上公屋，很多租戶居住途中就可搬入傳統公屋，隨著公屋供應將較現時增加，到2029年會愈來愈多人能入住傳統公屋。