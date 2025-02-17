何永賢：發展較大土地更化算 暫緩插針式建公屋

近年多個新落成公共屋邨都是「插針樓」，房屋局長何永賢表示，過往因欠缺較大幅土地而要興建單幢公屋，由於目前土地供應正陸續增加，當局將暫緩興建見縫插針式建公屋，形容發展面積較大土地成本更化算；舉例說元朗有地盤將提供一萬個單位，「起條新路過去都抵。」

何永賢在一個電台節目又指，剛結束的「簡樸房」規管制度方案諮詢共收到近2,200份意見，當局會把收到的建議書分類再分析，檢視如何修正最初的建議。她透露，有意見稱可把劣質劏房的改裝寬限期從1至2年延長至3年，認為這是個可考慮的建議，又指當局擬放寬對房間面向光井的要求，但需要符合特定條件。