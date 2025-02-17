何永賢：發展較大土地更化算 暫緩插針式建公屋

近年多個新落成公共屋邨都是「插針樓」，房屋局長何永賢表示，過往因欠缺較大幅土地而要興建單幢公屋，由於目前土地供應正陸續增加，當局將暫緩興建見縫插針式建公屋，形容發展面積較大土地成本更化算；舉例說元朗有地盤將提供一萬個單位，「起條新路過去都抵。」
何永賢在一個電台節目又指，剛結束的「簡樸房」規管制度方案諮詢共收到近2,200份意見，當局會把收到的建議書分類再分析，檢視如何修正最初的建議。她透露，有意見稱可把劣質劏房的改裝寬限期從1至2年延長至3年，認為這是個可考慮的建議，又指當局擬放寬對房間面向光井的要求，但需要符合特定條件。
不過，何永賢提到有七成意見是內容大致相同的範本意見書，部分建議更自相矛盾，例如要求設立起始租金和人均面積要求，但在商業社會中要求面積增加的同時租金又要便宜，「對於業主肯定有個矛盾點。」
兩較多長者屋邨試大門裝感應器
另外，針對近期有長者在公屋單位內離世一段時間始被發現，當局會在兩個較多長者居住的屋邨，即何文田常樂邨和觀塘雲漢邨，試行在單位大門安裝感應器，現時兩邨各有20至30戶自願參加，系統料未來兩個月內完成測試。
何永賢稱，感應器並沒有鏡頭、不會看到屋內情況，長者可選擇將出入紀錄傳送至哪些人，亦可設定傳送密度，以便接收紀錄者了解長者出入情況。她並說，當局樂意嘗試進一步在單位內試驗安裝「行動感應器」，希望透過簡單科技協助有需要長者。