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2023-08-08 16:50:55

何珮珊﹕海關會嚴查「軟對抗」物品出入境　守護「國門」

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何珮珊﹕海關會嚴查「軟對抗」物品出入境　守護「國門」

何珮珊﹕海關會嚴查「軟對抗」物品出入境　守護「國門」 (鍾式明攝)

海關關長何珮珊在報章撰文指，海關身負守護國門」、維護國家和香港安全的重任海關強化口岸反恐應變嚴查「軟對抗」物品進入香港或輸往內地把打擊毒品商品走私和槍支武器走私作為維持社會穩定和經濟安全的標誌性舉措同時，海關嚴厲打擊走私洋垃圾和象牙等瀕危物種及其製品等違法行為以及採取有效策略堵截食品藥物走私把危害人民生命健康的威脅拒之於國門之外

何珮珊又指，世界正經歷百年未有大變局香港的戰略機遇和風險挑戰並存。她指為此必須時刻保持頭腦清醒看清形勢從而登高望遠才能夠準確掌握形勢採取主動把國家戰略與海關工作結合讓香港小局服務國家大局又憑國家大局助力香港小局

何珮珊﹕海關會嚴查「軟對抗」物品出入境　守護「國門」

何珮珊﹕海關會嚴查「軟對抗」物品出入境　守護「國門」

另外，何珮珊提及面對複雜多變的國際形勢及高水平的服務發展要求要更好履行守國門促發展的職責使命必須完善治理體系和提升治理水平大力推進「智慧海關」建設加快建設科技裝備和風險管理現代化深入推進「單一窗口」建設實現通關和管理數字化自動化智能化並同步探索創新的海關監管模式

何珮珊﹕積極為海關年輕一代創造條件　培養「新時代海關人

何又提及會積極為香港海關年輕新一代創造條件提供穩固的發展基礎多元的發揮空間鍛造忠誠及勇於擔當的高質素海關隊伍培養在肩負重任中行勝於言的新時代海關人」。

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