何珮珊﹕海關會嚴查「軟對抗」物品出入境　守護「國門」

海關關長何珮珊在報章撰文指，海關身負守護「國門」、維護國家和香港安全的重任，海關會強化口岸反恐應變、嚴查「軟對抗」物品進入香港或輸往內地，把打擊毒品、商品走私和槍支武器走私，作為維持社會穩定和經濟安全的標誌性舉措。同時，海關亦會嚴厲打擊走私洋垃圾和象牙等瀕危物種及其製品等違法行為，以及採取有效策略堵截食品藥物走私，把危害人民生命健康的威脅拒之於「國門」之外。

何珮珊又指，世界正經歷百年未有的大變局，香港的戰略機遇和風險挑戰並存。她指為此必須時刻保持頭腦清醒，看清形勢，從而登高望遠，才能夠準確掌握形勢，採取主動，把國家戰略與海關工作結合，讓香港小局服務國家大局，又憑國家大局助力香港小局。