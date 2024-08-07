何詩蓓凱旋：為港爭光感光榮 做到最好沒遺憾

在巴黎奧運為本港奪得兩面銅牌的港隊「女飛魚」何詩蓓，昨隨港隊游泳代表凱旋返港。她表示能為港爭光是她的光榮，又感謝到賽場支持的港人，現時最想回家盡情休息和睡覺，再備戰10月國際泳聯世界盃賽事。對於泳總會長王敏超早前的「少少遺憾」言論，何詩蓓指旁人對她的期望並非自己目標，「只要自己滿足自己表現就得。」
今屆奧運所有游泳比賽結束，在女子100米和200米自由泳均奪得銅牌的何詩蓓，昨早聯同泳隊代表何甄陶、簡綽桐、鄭莉梅、譚凱琳和張心悅返港，甫步出禁區便獲大批到場市民支持和歡呼。何詩蓓形容今屆奧運氣氛很好，因為親友和香港市民今次都可以到場觀賽，又稱在場館內外不時見到許多香港人和區旗，「好似一件盛事咁，大家一齊celebrate(慶祝)香港運動員過去咁多年嘅苦功。」
連同上屆奧運的兩面銀牌，何詩蓓以4面奧運獎牌成本港運動員之冠，她形容這是很大的榮譽，又稱參加奧運並非想做最多獎牌的運動員，目標是盡力比賽和游泳。她續說，在今屆奧運後更肯定能代表香港出賽是一種光榮，尤其是擔任開幕禮持旗手，因為她在香港出生、長大和學游水，「我覺得代表香港係理所當然」，亦因此每當見到港人和手持區旗的觀眾都會盡量揮手，「就算我游得好、游得唔好，就算凌晨3點鐘比賽、晏晝3點鐘比賽，大家都好支持去睇我嘅races(比賽)，所以我真係好感激大家一路對我嘅支持。」
何詩蓓稱，過往參加奧運比賽會為成績而緊張，今次心態則改變為希望可以好好享受過程，坦言「因為不知道能否參加下一屆，萬一這是我最後一屆奧運，真的好想embrace(擁抱)成個moment(時刻)。」她透露，日後退役或會向心理學家方面發展，而不會成為游泳選手教練，「我可能係會用一個觀眾身份看奧運，希望可以在泳池見到更加多香港運動員。」她笑言，現時最想回家睡覺，因為過去連續參加比賽，心情很緊張和興奮，完成比賽後則仍在狀態，在選手村也沒法安睡，「好期待嚟緊呢幾日淨係喺屋企瞓覺，乜都唔做」，然後備戰10月的國際泳聯世界盃賽事。
王敏超稱「遺憾」意思被曲解
中國香港游泳總會會長王敏超早前在何詩蓓奪得100米自銅牌後指，頭三名泳手時間非常接近，她差一些便會有更好成績，對於獲第三名「有少少遺憾」。何詩蓓昨表示沒有遺憾，「我在過去3年訓練盡了自己努力，在比賽中做到自己最好，我就覺得沒有遺憾。」她又指其他人對好的表現有不同期望和目標，惟這些並非她個人的目標，認為每個人都有自己意見，「我唔係好理會其他人嘅講法，佢哋想講咩都冇乜所謂」，認為只要聚焦在想做的事便可，「只要自己滿足自己表現就OK。」王敏超其後接受傳媒訪問時解釋，當日接受電台節目訪問時意思遭曲解，現已要求對方澄清，重申遺憾的意思是指「差少少拿到第一」而非遺憾其名次，是出於「好心好意」，並稱與何詩蓓認識多年，相信對方理解。
江旻憓轉跑道入馬會
另外，30歲的「微笑劍后」江旻憓在巴黎奧運奪金後，周日宣布告別全職劍擊運動員生涯。事隔兩日，馬會執行總監譚志源昨日在社交網站貼文，「代表馬會歡迎江旻憓加入馬會公司事務部」，並披露江於下周日(11日)履新，擔任對外事務助理經理，協助推行一系列項目，涵蓋社會公益、青年事務及體育發展等，同時兼顧馬會事務執行總監與各界持份者的聯絡工作。譚志源又指，馬會一直致力支持精英運動員培訓及退役後的事業發展；又指江旻憓被馬會的宗旨與核心價值吸引，渴望貢獻社會的心亦與馬會理念一致。
立法會議員何敬康恭喜江旻憓和讚賞馬會招攬她，指馬會作為香港最大型機構之一，加上業務與社會及體育相關，願意聘請精英運動員加入，是退役運動員其中一條最佳出路。他又指，馬會應趁香港運動員在國際舞台上屢創佳績，正式增撥長期資源協助香港體育發展，以及利用豐富的營運經驗，協助香港各個體育項目產業化。
另外，奧運在巴黎時間周日將會閉幕，消息指國家隊代表團初步計劃本月29日至31日會訪港，其間會舉行匯演。