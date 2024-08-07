何詩蓓凱旋：為港爭光感光榮 做到最好沒遺憾

在巴黎奧運為本港奪得兩面銅牌的港隊「女飛魚」何詩蓓，昨隨港隊游泳代表凱旋返港。她表示能為港爭光是她的光榮，又感謝到賽場支持的港人，現時最想回家盡情休息和睡覺，再備戰10月國際泳聯世界盃賽事。對於泳總會長王敏超早前的「少少遺憾」言論，何詩蓓指旁人對她的期望並非自己目標，「只要自己滿足自己表現就得。」

今屆奧運所有游泳比賽結束，在女子100米和200米自由泳均奪得銅牌的何詩蓓，昨早聯同泳隊代表何甄陶、簡綽桐、鄭莉梅、譚凱琳和張心悅返港，甫步出禁區便獲大批到場市民支持和歡呼。何詩蓓形容今屆奧運氣氛很好，因為親友和香港市民今次都可以到場觀賽，又稱在場館內外不時見到許多香港人和區旗，「好似一件盛事咁，大家一齊celebrate(慶祝)香港運動員過去咁多年嘅苦功。」

連同上屆奧運的兩面銀牌，何詩蓓以4面奧運獎牌成本港運動員之冠，她形容這是很大的榮譽，又稱參加奧運並非想做最多獎牌的運動員，目標是盡力比賽和游泳。她續說，在今屆奧運後更肯定能代表香港出賽是一種光榮，尤其是擔任開幕禮持旗手，因為她在香港出生、長大和學游水，「我覺得代表香港係理所當然」，亦因此每當見到港人和手持區旗的觀眾都會盡量揮手，「就算我游得好、游得唔好，就算凌晨3點鐘比賽、晏晝3點鐘比賽，大家都好支持去睇我嘅races(比賽)，所以我真係好感激大家一路對我嘅支持。」

何詩蓓稱，過往參加奧運比賽會為成績而緊張，今次心態則改變為希望可以好好享受過程，坦言「因為不知道能否參加下一屆，萬一這是我最後一屆奧運，真的好想embrace(擁抱)成個moment(時刻)。」她透露，日後退役或會向心理學家方面發展，而不會成為游泳選手教練，「我可能係會用一個觀眾身份看奧運，希望可以在泳池見到更加多香港運動員。」她笑言，現時最想回家睡覺，因為過去連續參加比賽，心情很緊張和興奮，完成比賽後則仍在狀態，在選手村也沒法安睡，「好期待嚟緊呢幾日淨係喺屋企瞓覺，乜都唔做」，然後備戰10月的國際泳聯世界盃賽事。