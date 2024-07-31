何詩蓓獲馬會頒150萬 張家朗兩屆奧運攬1650萬獎金

巴黎奧運進行得如火如荼，昨日港隊亦再傳喜訊，「劍神」張家朗及「女飛魚」何詩蓓在巴黎奧運分別奪得男子個人花劍金牌及女子200米自由泳銅牌。馬會的「優秀運動員獎勵計劃」，將向張家朗頒發600萬元獎金、何詩蓓可獲150萬元。張家朗連同上屆東京奧運馬會所發獎金，以及「林大輝慈善基金」獎勵等，兩屆奧運獲得獎金達1,650萬元；另有多個商家向港將送上獎勵。行政長官李家超和多名港府官員亦有發文，祝賀張家朗及何詩蓓贏得獎牌。

馬會透過贊助體院推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，向在比賽中表現優秀的運動員提供現金獎勵，今屆奧運更加碼兩成，團體及個人項目勇奪金、銀、銅牌，以至第四至八名的運動員，均可獲頒現金獎金以作鼓勵。張家朗昨在男子個人花劍項目成功衛冕，可獲600萬元獎金，女子200米自由泳獲銅牌何詩蓓則可獲150萬元。因為林大輝中學是張家朗的中學母校，同因獲金牌可獲林大輝慈善基金傑出運動員獎勵計劃的獎金，金額水平為馬會獎勵計劃一半金額、即300萬元，今屆合共獲900萬元。連同上屆東奧馬會所發500萬元及「林大輝」計劃的250萬元，張家朗兩屆奧運至少獲1,650萬元獎金。 港鐵日前亦宣布指，所有於今屆奧運會及隨即舉行的巴黎殘疾人奧運會奪得獎牌的本地運動員，港鐵亦會送贈終身免費任搭港鐵車票。安排與上屆東奧一樣，張家朗和何詩蓓在上屆已是獎牌得主，故相關安排對他們相對「沒有作用」。

