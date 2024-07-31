何詩蓓獲馬會頒150萬 張家朗兩屆奧運攬1650萬獎金

巴黎奧運進行得如火如荼，昨日港隊亦再傳喜訊，「劍神」張家朗及「女飛魚」何詩蓓在巴黎奧運分別奪得男子個人花劍金牌及女子200米自由泳銅牌。馬會的「優秀運動員獎勵計劃」，將向張家朗頒發600萬元獎金、何詩蓓可獲150萬元。張家朗連同上屆東京奧運馬會所發獎金，以及「林大輝慈善基金」獎勵等，兩屆奧運獲得獎金達1,650萬元；另有多個商家向港將送上獎勵。行政長官李家超和多名港府官員亦有發文，祝賀張家朗及何詩蓓贏得獎牌。
馬會透過贊助體院推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，向在比賽中表現優秀的運動員提供現金獎勵，今屆奧運更加碼兩成，團體及個人項目勇奪金、銀、銅牌，以至第四至八名的運動員，均可獲頒現金獎金以作鼓勵。張家朗昨在男子個人花劍項目成功衛冕，可獲600萬元獎金，女子200米自由泳獲銅牌何詩蓓則可獲150萬元。因為林大輝中學是張家朗的中學母校，同因獲金牌可獲林大輝慈善基金傑出運動員獎勵計劃的獎金，金額水平為馬會獎勵計劃一半金額、即300萬元，今屆合共獲900萬元。連同上屆東奧馬會所發500萬元及「林大輝」計劃的250萬元，張家朗兩屆奧運至少獲1,650萬元獎金。
港鐵日前亦宣布指，所有於今屆奧運會及隨即舉行的巴黎殘疾人奧運會奪得獎牌的本地運動員，港鐵亦會送贈終身免費任搭港鐵車票。安排與上屆東奧一樣，張家朗和何詩蓓在上屆已是獎牌得主，故相關安排對他們相對「沒有作用」。
35巴黎奧運港將獲沖繩酒店一年免費住宿
此外，有眾多商家向港將送上獎勵，如東瀛遊宣布向所有出戰巴黎奧運的35名港隊運動員，送出全年免費入住東瀛遊旗下位於日本沖繩的「逸の彩溫泉度假酒店」，冀讓他們賽後享受輕鬆度假之旅。PURE宣布贈送永久會籍給35名港隊運動員，將來可以享用全港21個中心，盼為運動員提供多一個支援途徑及場地。
李家超賀張何奪牌
正出訪東盟三國的行政長官李家超對張家朗、何詩蓓，以及他們的教練致以祝賀，他和全港市民都為為兩人的出色表現感到高興和驕傲。文化體育及旅遊局長楊潤雄亦致賀稱，兩人表現出類拔萃，在奧運會展示了香港運動員的風采。保安局長鄧炳強則在其社交專頁讚揚，張家朗不負眾望，「幫我哋香港再添金牌，劍神之名當之無愧」；又指，何詩蓓大賽經驗豐富，期待她之後再接再厲，定必會發揮最佳水準，稱「香港人繼續撐你！」
馬會行政總裁應家柏表示，港人對運動員的熱烈支持顯示體育對凝聚社會的重要性，應該加大力度支持體育發展。林大輝亦回應稱，截至今天香港隊在巴黎奧運已經取得兩面金牌，成績比在上屆東京奧運更進一步，當中張家朗更連續兩屆獲得金牌，可喜可賀。另外，港隊黃鎮廷、杜凱琹組合，昨晚在乒乓混雙銅牌戰，不敵南韓組合得第4名，將以團體第4名的身份，獲獎金150萬元。