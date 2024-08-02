何詩蓓100米自由泳再摘銅 王敏超讚心態正面為人低調

游泳總會會長王敏超昨在電台節目指，對何詩蓓奪銅感到開心，但亦有少少遺憾，因有機會取得更好名次。王敏超又讚揚何詩蓓心態正面，有豐富的大賽經驗，能應付比賽壓力；又指低調是何詩蓓成功原因之一，能集中於訓練及比賽。

香港「飛魚」何詩蓓在今屆巴黎奧運的100米自由泳及200米自由泳成功摘銅，個人在巴黎及東京奧運分別奪得2銀2銅佳績，寫下香港泳手在國際大賽成績新一頁。中國香港游泳總會會長王敏超對何詩蓓的成績感到開心，認為她的心態非常正面；又形容她為人低調及專注賽事，是成功的重要原因。

行政長官李家超祝賀何詩蓓在巴黎奧運繼200米自由泳後，再在100米自由泳奪得銅牌，何詩蓓在今屆奧運一直保持高水平表現，面對世界各地頂尖選手仍毫不畏懼，如今再下一城，締造佳績，他和全港市民都以何詩蓓為榮。

政務司長陳國基說，何詩蓓在上屆東京奧運奪得兩銀，在今屆巴黎奧運再添兩銅，成為取得最多奧運獎牌的港隊健兒，再一次為本港游泳界以至整個體壇締造驕人歷史。

立法會主席梁君彥恭賀女飛魚何詩蓓再奪一面銅牌，及感謝她及訓練團隊的付出。他指，何詩蓓至今已累積4面奧運獎牌，成績驕人，近年在多項國際大賽都能穩定地發揮出最佳水平，背後少不了艱苦訓練，更重要是她有追求突破、不斷提升技術和狀態的拚搏精神，是所有人學習的榜樣。

兩銅牌攬300萬獎金

馬會行政總裁應家柏祝賀何詩蓓成為歷來獲得最多奧運獎牌的香港運動員，再次展現令人讚嘆的運動員精神和堅定決心，希望何詩蓓在奧運取得的佳績，能夠激勵更多年輕運動員追尋夢想，提升香港體育的國際地位。體育學院與香港賽馬會推出的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，將會為何詩蓓再送上奪銅的150萬港元獎勵，連同日前的女子200米自由泳銅牌，她累計獲300萬元。