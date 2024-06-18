何超瓊：港澳競爭力不會減退只會更強

信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊表示，大家關注香港的金融中心地位是否受到威脅，資金到亞洲其他地區投資、尋找機遇，但她不認同香港及澳門失去競爭力，強調競爭力不會減退，只會更強，又形容目前仍未發力，要一步步在健全基礎上做事。

她在「機遇澳門」訪問中表示，港澳已通過維護國家安全的法律，不能小看這事，因為能夠保證並維持一國兩制優勢，可以安穩走下去，融入國家發展。她以橋樑作為比喻，不能只有一邊，強調現時在最良好基礎上能夠發揮港澳作用。

何超瓊表示，過往大家認定香港企業較著重房地產、金融，但現時大勢所趨是專注新科技、新能源，內地在高新科技方面發展空間大，研發有融資需要，但因應各種限制，相信仍要到香港融資。

她認為，香港的金融中心地位不會被淘汰，但需要以新模式吸引投資者。全球經濟出現新模式，往後會有新發展，很多傳統投資工具已不合適。她又說，香港制度健全，是開放、有法治的地方，強調香港競爭力仍然存在。

何超瓊提到，澳門在旅遊方面仍處於領先位置，數十萬人口能夠做到數千萬人次的接待能力，有數萬間酒店房間，有能力舉辦大型演唱會、國際盛事，未來仍要開拓新市場。