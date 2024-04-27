余偉文擔任警隊結業會操檢閱官　稱社會安全穩定才能保障金融安全

余偉文表示，金管局和銀行業將提升與警隊的合作，建立一個堅固的防禦體系，保障市民財產及維護香港金融體系安全。(港台圖片)

余偉文致辭時表示，金管局和警察的使命都是確保社會安全、穩定和繁榮，警隊的工作是撲滅罪行、維持社會秩序，金管局的工作是確保金融體系，包括貨幣、銀行和金融市場穩定。

他表示，在總體國家安全觀中，社會安全和金融安全都是重點領域，在日常工作中警隊與金管局有多方面合作，尤其是科技罪案，包括網絡騙案愈來愈多，為「保安全、護穩定」帶來很大挑戰，數碼網絡騙案、國際犯罪份子的犯罪和「洗錢」方法層出不窮，對香港金融體系安全構成的風險不容忽視，不法份子將犯罪得益通過傀儡戶口進行網絡轉移和隱藏，這類詐騙和「洗錢」活動不單令客戶承受金錢損失，通過本港金融體系清洗犯罪得益亦會威脅香港金融體系安全和聲譽。