余偉文擔任警隊結業會操檢閱官　稱社會安全穩定才能保障金融安全

警察學院舉行結業會操，今年共有27 見習督察和172名學警畢業。金管局總裁余偉文擔任檢閱官，並頒獎給優秀督察和警員。
余偉文致辭時表示，金管局和警察的使命都是確保社會安全、穩定和繁榮，警隊的工作是撲滅罪行、維持社會秩序，金管局的工作是確保金融體系，包括貨幣、銀行和金融市場穩定。
他表示，在總體國家安全觀中，社會安全和金融安全都是重點領域，在日常工作中警隊與金管局有多方面合作，尤其是科技罪案，包括網絡騙案愈來愈多，為「保安全、護穩定」帶來很大挑戰，數碼網絡騙案、國際犯罪份子的犯罪和「洗錢」方法層出不窮，對香港金融體系安全構成的風險不容忽視，不法份子將犯罪得益通過傀儡戶口進行網絡轉移和隱藏，這類詐騙和「洗錢」活動不單令客戶承受金錢損失，通過本港金融體系清洗犯罪得益亦會威脅香港金融體系安全和聲譽。
余偉文說，金管局和銀行業提升與警隊的合作，推出包括情報交流、可疑交易識別和騙款堵截機制等革新措施，並加強宣傳教育，提高公眾對詐騙和「洗錢」的防範意識，協助公眾辨識詐騙和網絡陷阱，建立一個堅固的防禦體系，保障市民財產及維護香港金融體安全。
他強調只有在社會安全穩定的基礎下，才能保障金融安全，金融發展才能更上一層樓，反過來如金融安全缺毁，社會安全亦會出現短板，過去幾年有賴警隊不遺餘力維護社會秩序、恢復社會安寧，為金管局推動香港國際金融中心發展的工作，創造非常有利的環境，期望金管局和警隊會未來一齊努力，做好社會和金融的守護者角色。
原文刊登於 香港電台