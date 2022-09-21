余黎青萍批香港小姐泳裝環節 無綫發聲明強烈譴責稱指控不實 (更新)

【9月21日13:42更新】無綫電視發表聲明，對於個別人士以指名道姓方式，對該台高級行政人員作出惡意及不實指控，又指其公開言論並沒有舉出其他電視台同樣舉辦的相關選交活動作指引，認為言論存在針對性，強烈譴責相關言論。
無綫聲明又指，相關人士刻意將《香港小姐競選》的傳統比賽內容，與虐待兒童、色情又暴力相關議題掛勾，「有違道德之嫌」，不負責任的行為不但誤導觀眾及大眾，亦對參與《香港小姐競選》的女士構成不尊重及惡意誣蔑。
無綫強調，該台嚴格遵守《電視通用業務守則》，並對所有針對性之不實指控及惡意揣測，保留一切法律追究權利。
監警會委員斥電視色情氾濫 余黎青萍：香港小姐點解要著三點式答問題
【9月20日20:51更新】童樂居虐兒案引發本港對保護兒童的關注。警方今日(20日)出席監警會會議時指出，2021年有1,232宗虐兒案件，而今年上半年虐兒案較去年同期下跌3%。會上，有監警會委員關注虐兒及性暴力案件，委員余黎青萍歸究於電視及電影的色情及暴力畫面氾濫，是造成本港虐兒問題的元兇之一，要求有關部門跟進。其中，她更點名批評無綫電視的「香港小姐」，指佳麗在泳衣問答環節「少布到不得了」，她質疑「答問題使唔使要喺冷氣房、對住曾志偉嗰啲(主持)，瞪大眼望到實，點解要著三點式答問題呢？我真係唔明。」
警方刑事支援科警司胡妙儀表示，警方在童樂居事件後新增兩項措施應對未來同類案件，提升調查及檢控效率，包括與律政司成立「易受傷害證人及保護兒童專責小組」，檢控官會在案件調查階段一同檢視證據，成立「易受傷害證人支援隊」，由超過170名受過專業訓練的警員為有需要人士提供支援。