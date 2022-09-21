余黎青萍批香港小姐泳裝環節 無綫發聲明強烈譴責稱指控不實 (更新)

香港小姐的泳衣問答環節被指「少布到不得了」。(資料圖片)

【9月21日13:42更新】無綫電視發表聲明，對於個別人士以指名道姓方式，對該台高級行政人員作出惡意及不實指控，又指其公開言論並沒有舉出其他電視台同樣舉辦的相關選交活動作指引，認為言論存在針對性，強烈譴責相關言論。

無綫聲明又指，相關人士刻意將《香港小姐競選》的傳統比賽內容，與虐待兒童、色情又暴力相關議題掛勾，「有違道德之嫌」，不負責任的行為不但誤導觀眾及大眾，亦對參與《香港小姐競選》的女士構成不尊重及惡意誣蔑。

無綫強調，該台嚴格遵守《電視通用業務守則》，並對所有針對性之不實指控及惡意揣測，保留一切法律追究權利。