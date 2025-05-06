佛誕嘉年華維園舉行 漁護署巡放生地點派傳單

佛誕日多區都有慶祝活動，香港佛光道場在銅鑼灣維多利亞公園舉行佛誕浴佛暨蔬食文化嘉年華會，設有近百個攤位，包括花果祈福、釋迦族巡遊、佛陀一生圖說、敲鐘許願、香江弘法活動回顧展等，公眾亦可到場參加公眾浴佛、蔬食文化活動等。
旅居本港巴西人專誠到場認識文化
從巴西來港居住約一個月的Stephanie和John表示，在網上獲悉活動後專誠到場了解節日和相關文化，期間認識到佛教習俗和品嚐美食，認為嘉年華有助了解佛誕，計劃日後了解更多相關知識。帶同5歲幼子到場的蔡女士就稱，她和母親、奶奶均是佛教徒，故帶同幼子前來讓他見識和體驗，「讓他知道佛誕是甚麼節日，可以做甚麼、有甚麼活動等。」有攤檔義工指嘉年華人流頗多，福建蘿蔔糕等產品已經售罄，其他小食也已售出七成多。
陳國基：宗教文化值得向海外推廣
香港佛教聯合會今年繼續舉行浴佛大典暨慶祝佛誕節吉祥大會，政務司長陳國基致辭稱佛法以慈悲為本，強調眾生平等、尊重包容，與現屆政府構建關愛共融社會的理念相互呼應，又稱浴佛大典是香港一個重要的宗教盛事，期望香港能更好發揮亞洲盛事之都、文化交匯樞紐的優勢，向旅客推廣包括宗教文化在內的中華傳統優秀文化。
另外，漁護署昨派員巡查以往常見放生活動的地點，包括大埔碗窰、上水梧桐河、西貢公眾碼頭及西灣河渡輪碼頭等，並在該些地點派發宣傳單張，呼籲市民放生動物前必須謹慎思量。署方會繼續巡查有可能出現放生活動的地點，需要時採取執法行動。