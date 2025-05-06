佛誕嘉年華維園舉行 漁護署巡放生地點派傳單

佛誕日多區都有慶祝活動，香港佛光道場在銅鑼灣維多利亞公園舉行佛誕浴佛暨蔬食文化嘉年華會，設有近百個攤位，包括花果祈福、釋迦族巡遊、佛陀一生圖說、敲鐘許願、香江弘法活動回顧展等，公眾亦可到場參加公眾浴佛、蔬食文化活動等。

旅居本港巴西人專誠到場認識文化

從巴西來港居住約一個月的Stephanie和John表示，在網上獲悉活動後專誠到場了解節日和相關文化，期間認識到佛教習俗和品嚐美食，認為嘉年華有助了解佛誕，計劃日後了解更多相關知識。帶同5歲幼子到場的蔡女士就稱，她和母親、奶奶均是佛教徒，故帶同幼子前來讓他見識和體驗，「讓他知道佛誕是甚麼節日，可以做甚麼、有甚麼活動等。」有攤檔義工指嘉年華人流頗多，福建蘿蔔糕等產品已經售罄，其他小食也已售出七成多。