作家李怡在台逝世 女兒發文公布死訊

【20:00更新】李怡的兩位女兒透過社交平台發文，公布父親的死訊。文中表示，李怡於10月5日上午9時在台北逝世，至於有關喪禮的安排，日後公布。

今日下午有報道接獲消息指，香港著名作家李怡，今晨(5日)在台灣逝世，享年86歲。他在社交平台最新的一篇帖文要數到上月19日，當時帖文稱：「作者有病」，《失敗者回憶錄》需暫停數天，又指李怡「無大礙，不勞各位朋友牽掛。」

本名李秉堯的李怡，1936年出生於廣州，1948年移居香港，是香港著名的時事評論家、自由專欄作家，他曾在1970年創辦《七十年代》雜誌，其後到1984年將雜誌更名為《九十年代》，政治立場亦顯著改變。

去年稱因《國安法》 告別 專欄 近來移居台灣

李怡一生著作甚豐，除了主編雜誌，也曾參與創辦及經營天地圖書，多年來立場鮮明，反對專制，見解獨到，長期分析兩岸三地政治局勢發展，亦在多份報章及刊物發表時評文章，並曾主持電台節目《一分鐘閱讀》等，頗受歡迎。

去年，李怡在報章宣布告別專欄，當時他指《港區國安法》的實施，使論政失去了法律保護，是他「寫作60多年來沒有遇到過的，是實實在在的壓力」，在移居台灣後，李怡在社交平台撰寫《失敗者回憶錄》，表達自己政治立場的改變，以及對香港前途的看法等。

陶傑：屬香港損失

作家陶傑接受傳媒採訪時指，李怡在數星期前確診新冠肺炎，形容李怡是香港典型的自由派知識分子的代表，一生希望中國好、希望中國人活得好，對於香港這樣一個「拜金社會」而言，李怡一生人淡薄名利及堅持讀書和思考，不會因為對方有錢有名，就放棄自己說真話的勇氣和風骨，認為李怡的逝世對香港是損失。