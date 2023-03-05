你好香港｜新加坡公司獎勵近百員工來港參與Clockenflap

本港所有社交距離措施結束，旅遊全面復常，闊別4年的香港大型國際戶外音樂節Clockenflap亦於周五起，一連3日在中環海濱舉行，吸引不少市民和海外遊客來港參與，其中新加坡一間公司更安排近百名員工於上周五抵港，展開4日3夜的獎勵旅遊。
新加坡公關公司Goodstuph公司負責人Pat表示：「大部分員工都認為香港是一個集合美食、購物及精彩活動的地方，加上不少員工是Clockenflap粉絲，因此大家一致推舉前往香港參加這音樂及藝術節。 同時，北亞的客戶亦特意來港參與Clockenflap，因此相信大家在享受音樂同時，趁機交流，有助推展公司業務。」
員工稱文化及美食體驗多元
除了參加 Clockenflap 外，旅發局表示亦協助安排參觀新落成的西九文化區 M+及香港故宮文化博物館等。有員工指香港有多姿多彩的體驗，可以很便捷地體驗各地美食、自然美景及精彩藝文活動和景點，對香港多處均印象深刻，將來有機會一定會再來港享受。
旅發局表示，已啟動「Hello Hong Kong」（你好香港)全球大型宣傳活動，重點之一是透過舉行及支持一系列涵蓋美食、體育、藝術及音樂的國際盛事，豐富旅客的旅遊體驗，呈現香港的多元魅力，未來會繼續支持國際盛事的宣傳推廣，同時會實體舉辦享譽盛名的大型盛事，包括香港美酒佳餚巡禮、香港國際龍舟邀請賽及香港單車節等。