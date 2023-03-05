你好香港｜新加坡公司獎勵近百員工來港參與Clockenflap

本港所有社交距離措施結束，旅遊全面復常，闊別4年的香港大型國際戶外音樂節Clockenflap亦於周五起，一連3日在中環海濱舉行，吸引不少市民和海外遊客來港參與，其中新加坡一間公司更安排近百名員工於上周五抵港，展開4日3夜的獎勵旅遊。

新加坡公關公司Goodstuph公司負責人Pat表示：「大部分員工都認為香港是一個集合美食、購物及精彩活動的地方，加上不少員工是Clockenflap粉絲，因此大家一致推舉前往香港參加這音樂及藝術節。 同時，北亞的客戶亦特意來港參與Clockenflap，因此相信大家在享受音樂同時，趁機交流，有助推展公司業務。」