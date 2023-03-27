你好香港︱新加坡遊客抽中國泰免費機票　卻發現要支付逾千元附加費

以免費機票作招徠的「你好，香港」活動，作為向國際展示香港復常以及說好香港故事的其中一環。早前國泰航空已率先公布得獎的12,500張來回香港機票得主。其中一位來自新加坡的遊客Bernice Tan，在網上開心分享她的「香港故事」。Bernice在上周二（21日）在TikTok表示，她從男友口中才得知道有關的活動，在活動的結束前5分鐘才完成登記，在上周一（20日）揭曉得主的時候，因為還未收到航空公司的電郵，還以為自己會落選。

Bernice表示：「我看了整個得獎者名單，因為我不相信會落選，因為我看到登記數字很少，結果我發現在前幾千內。」因此，她按要求登記自己的名字和資料。她回應新加坡傳媒時表示：「我還真的很開心和興奮，因為我喜歡旅遊。」然而Bernice心情很快一沉。她表示：「我的快樂來得很短暫，因我之後發現我要支付近200美元的稅款和雜費，他們原來只包含機票費用。」Bernice在影片顯示，她需要支付87.4坡元的空運費以及107.9坡元的附加費，合共195.3坡元（約1,150.02港元）附加費。

稱費用等於其他航空公司機票

Bernice在影片說：「我悄悄看我（銀行）戶口就想哭，現在我要破產了」她表示自己現在要在4月19日前湊夠這附加費。Bernice的母親就給她另一個提醒：「香港的住宿超貴，這免費機票不值得呀。」Bernice回應新加坡媒體時表示，自己在申請的時候已知道需要支付附加費，但令她意想不到是這附加費不便宜。「我最近才乘坐新加坡航空飛去南韓和歐洲，那稅款不過50坡元。使用國泰的，不單要付107.9坡元的稅項，還要付87.4坡元行李費！因此，總共我要付200坡元一張免費機票，這差不多是我坐其他航空公司的價錢。」

Bernice表示自己會繼續填補這筆的費用，也得慳着每個月的開支。然而，她指自己從沒想過要這樣支付一個行程。在有關的活動的條款，其實早已表明中獎旅客需要支付有關的附加費。而在前年香港政府與各航空合辦的接種疫苗送機票活動，中獎的香港人亦需要填補燃油附加費以及其他稅項，「免費機票」也要補數百至1,000元的附加費用。