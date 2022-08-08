佩洛西訪台｜佩洛西丈夫在華資產曝光　內媒：規模達174億美元

美國眾議院議長佩洛西訪台後，解放軍隨即宣布在8月4日12點到7日12點，將在台灣周邊軍演，其後中國外交部再於8月5日，針對佩洛西及其直系親屬採取制裁措施。內地媒體《深圳衛視》昨(7日)揭露，佩洛西丈夫保羅佩洛西(Paul Pelosi)在港管理銘基亞洲基金管理資產規模達到174億美元(約1,357億港元)。

《深圳衛視》新聞報道稱，「佩洛西家族靠基金投資大陸、香港、台灣、日韓亞洲多區，瘋狂撈取油水。」另外，相關基金亦投資阿里、美團、京東、騰訊、拼多多、中國郵儲銀行、五糧液等多家企業，資產雄厚。截止今年6月30日，佩洛西丈夫的銘基亞洲基金管理資產規模達到174億美元。

太古廣場辦公室「工程進行中」

據報道指出，銘基環球投資(香港)有限公司2010年成立，由成立於美國加州的銘基國際資本管理(Matthews International Capital Management)全資持有。而銘基國際資本管理是由佩洛西丈夫在1991年成立。而現時，公司在香港太古廣場的辦公室大門緊閉，上面寫著「工程進行中」告示。

根據佩洛西申報的財產資料，她仍獲丈夫的銘基母公司亞洲投資基金的合夥權益收入。但中方宣布制裁後，佩洛西及其直系親屬在經商過程中，任何與中國相關聯的利益紐帶會被一個個斬斷。

專家分析，「所有金融投資公司和相關公司都應該跟他們劃清界限，否則就會被他們牽連和拖累。」該報道也表示香港政府也表態會協助調查。