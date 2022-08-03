佩洛西訪台｜李家超下午主持會議重申港府立場  斥佩洛西無視「一國兩制」在港成功實踐 (有片)

美國眾議院議長佩洛西昨晚抵達台灣訪問，特首李家超昨晚深夜表示堅決反對，形容佩洛西竄訪台灣是公然挑釁「一個中國」原則的行為，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重威脅台海和平和穩定，嚴重違反國際關係基本準則，他予以強烈譴責。李家超今日(3日)下午在特首辦主持會議，就美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣一事，重申香港特區政府的立場，出席會議的包括政務司長陳國基、財政司長陳茂波，以及律政司長林定國等。

李家超斥佩洛西惡意批評香港民主自由

李家超在會議中表示，佩洛西無視「一國兩制」在香港的成功實踐，惡意批評香港的民主和自由，形容是不符事實的抹黑，以及是霸凌行為，對此堅決反對，強烈譴責。李家超又說，特區政府反「台獨」的意志堅定、立場清晰，並全力支持和配合中央採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，特區政府在有關方面要努力工作。

特區政府深夜發表聲明，堅決反對並強烈譴責佩洛西竄訪台灣。特區政府又指，佩洛西竄訪台灣，是對中國內政的粗暴干涉，嚴重損害中國主權和領土完整，肆意踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重破壞中美關係，將導致非常嚴重的事態和後果，會全力支持中央政府反對任何外部勢力干預中國事務，會全面配合國家向美國採取的措施，堅定維護國家主權、安全和發展利益，並堅決維護國家尊嚴。