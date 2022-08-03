佩洛西訪台｜李家超等多名官員譴責　稱將全力配合國家反制

美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，特區政府深夜發聲明，表示堅決反對並強烈譴責佩洛西竄訪台灣。特區政府發言人指，佩洛西竄訪台灣，是對中國內政的粗暴干涉，嚴重損害中國主權和領土完整，肆意踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重破壞中美關係，將導致非常嚴重的事態和後果，會全力支持中央政府反對任何外部勢力干預中國事務，會全面配合國家向美國採取的措施，堅定維護國家主權、安全和發展利益，並堅決維護國家尊嚴。

李家超：特區政府「反台獨」意志堅定

多名官員強烈譴責佩洛西竄訪台灣。行政長官李家超指，香港特區政府「反台獨」意志堅定，立場清晰，全力支持中央政府維護國家主權和領土完整的堅定決心，批評佩洛西竄訪台灣，助長「台獨」意識，公然挑釁一個中國原則，破壞台海穩定，拿台灣2,000多萬人民當賭注，是蔑視台灣人民福祉的自私行為。

陳國基：全力支持配合國家

政務司司長陳國基對佩洛西公然漠視中國政府多次傳遞的嚴重關切和嚴正立場而竄訪台灣，表示堅決反對和強烈譴責，批評美國在台灣問題上出爾反爾，將會帶領其轄下的政策局和部門，全力支持和配合國家捍衛自身主權和領土完整的措施，並且堅決按照《基本法》、一個中國原則及中央政府處理香港涉台問題的基本原則和政策處理涉台事務。

陳茂波：美國 必定自食其果

財政司司長陳茂波說，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，目前美國通脹高企，種族歧視和對立問題嚴重、貧富差距巨大，美國政府和政客不集中精力處理好國內問題，反而在台灣問題上興風作浪，是企圖轉移視線，以遮蓋本土尖銳矛盾的低劣伎倆，勢必令區內局勢更趨緊張，衝擊本來已極為脆弱的環球經濟。他指美國一方面在華賺取龐大經濟利益，同時企圖遏制中國的發展，在台灣問題上製造事端，激化矛盾，必定會自食其果。

林定國：台港均是中國不可分離部分

律政司司長林定國指，中國憲法序言列明「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責，強調台灣和香港特區均是中華人民共和國不可分離的部分，對佩洛西竄訪台灣，意圖阻礙祖國統一大業，深感憤慨，予以譴責。

保安局：美方政客嚴重違反國際準則

保安局發聲明，指美方政客一意孤行竄訪台灣，是試圖挑戰國家主權、統一和領土完整的行為。局方指，維護國家安全顯然易見是屬於每個主權國家的內部事務。美方政客橫蠻無理的霸凌行徑嚴重違反國際準則，同時粗暴地干涉中國內政。