使$1600賺$50 $2400賺$150 八達通2.5億元獎賞留客吸客

八達通昨宣布推出「易用易賞」現金獎賞，單次零售消費滿200元或以上，即可獲印花1個，首100萬名集齊8個印花的客戶，可賺取50元現金獎賞，再有100萬名額讓集齊12個印花的客戶可賺取150元現金獎賞。現已使用八達通領消費券的市民，即獲5個印花，換言之，再消費3次、每次滿200元以上，更即可獲50元現金獎賞。不轉會及新用家使用已登記消費券八達通卡消費均可自動參加。市民要留意印花須配合八達通手機App賺取。

第二階段消費券計劃於8月發放，新一期可容許市民「轉會」更改儲值支付平台工具，各大平台摩拳擦掌吸引更多消費者使用。八達通宣布，將派發超過2.5億元現金獎賞給用家，用戶每次消費滿200元可儲印花，儲足印花最高可換取200現金獎賞，舊客先獲5個印花；八達通亦會與商場、商戶、港鐵、九巴、花旗銀行、ZA Bank等推出多項優惠。

八達通營業及市務總監李玉兒(小圖左一)指，向現有客戶率先送贈5個印花，形容是「贏在起跑線」。至於新客，首次成功登記使用八達通卡領取消費券，並將該卡登記八達通App的客戶，可賺30元現金「迎新獎賞」，不設限額。她指，現金獎賞實惠，名額充裕，只須透過消費便可賺取，不用抽獎碰運氣。

此外，八達通亦與港鐵、九巴、花旗銀行和ZA Bank等合作推出獨家禮遇，當中市民用九巴買月票，買3個月送1個月(值780元)，港鐵買全月加強版送$20電子禮券等。

就其他營辦商分兩期已取足5,000元消費券，但八達通須分3期，坊間有疑惑是與八達通卡3,000元儲值上限有關，但政府日前已表明消費劵金額不計入相關儲值上限，營運總監甘志深昨回應指，八達通分3期派消費券是政府決定；八達通正審視相關法規的規定以及市民的期望，已著手提升儲值額至超過3,000元的系統升級工程，預期年底或明年初完成。未來政府再發消費券，希望市民可以一次過取得。