來港做反向代購「地陪」入境處拘8內地旅客

社交平台湧現大量宣傳，聲稱可以提供跨境服務，包括為港人反向代購，將一些內地食品或商品直送來港；又可為內地旅客提供香港「地陪」服務。入境處打擊相關活動的非法勞工，派員放蛇搜證，並於日前採取行動，拘捕8名內地旅客，當中7人裁定違反逗留條件及判囚。入境處提醒市民聘用非法勞工會面臨刑責。

被捕的4男4女，均為內地旅客，年齡介乎19至52歲，其中4名女子提供地陪服務，4名男子提供代購服務，行動中亦檢獲被捕人的智能電話及代購的貨物、手推車等作為證物。其中7名被告早前於沙田及屯門裁判法院，承認違反逗留條件的控罪，判監54天至2個月。餘下1名被捕非法勞工案件則仍在調查，不排除更多人被捕。