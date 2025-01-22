來港做反向代購「地陪」入境處拘8內地旅客

社交平台湧現大量宣傳，聲稱可以提供跨境服務，包括為港人反向代購，將一些內地食品或商品直送來港；又可為內地旅客提供香港「地陪」服務。入境處打擊相關活動的非法勞工，派員放蛇搜證，並於日前採取行動，拘捕8名內地旅客，當中7人裁定違反逗留條件及判囚。入境處提醒市民聘用非法勞工會面臨刑責。
被捕的4男4女，均為內地旅客，年齡介乎19至52歲，其中4名女子提供地陪服務，4名男子提供代購服務，行動中亦檢獲被捕人的智能電話及代購的貨物、手推車等作為證物。其中7名被告早前於沙田及屯門裁判法院，承認違反逗留條件的控罪，判監54天至2個月。餘下1名被捕非法勞工案件則仍在調查，不排除更多人被捕。
所謂反向代購即幫客人做「跑腿」，在內地超市及餐廳等地購買食物、日用品及雜貨，並徒步過關來港再送到指定的地點，以賺取報酬。據悉，每宗交易會收取100至200元不等。
至於地陪服務，則為旅客提供在港的導遊服務，到不同景點觀光，期間幫他們拍照及介紹行程等，他們會收取時薪約100至300元。
入境處按情報分析及調查後，鎖定一批可疑的內地服務提供者，上周一起至前日採取行動，有關人士來港提供服務時被捕。入境處特遣隊副指揮官梁梓聰表示，該等服務提供者來歷不明，服務質素亦無保證；就連近歲晚，有不少人會辦年貨，提醒市民慎選代購服務，而僱用裝修、清潔及地陪等服務，亦要確保對方在香港可合法受僱，否則會面臨刑責。