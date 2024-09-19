侵入性乙型鏈球菌個案累計40宗 專家：勿徒手觸碰活海鮮

感染侵入性乙型鏈球菌的個案有上升趨勢，衛生防護中心上月至本月16日累計有40宗。有傳染病專科醫生指，病菌可導致敗血症、腦膜炎等，提醒市民切勿徒手觸碰未煮熟的海鮮或淡水魚。

本港曾在2021年夏季(9至10月期間)錄得涉及逾50宗侵入性乙型鏈球菌屬基因序列型283感染的群組個案，當時調查發現病人感染與接觸生的淡水魚或食用未徹底煮熟的淡水魚有關連。防護中心與醫院管理局加強有關個案的監測，自9月13日公布最新監測數據，上月至9月11日住院病人經檢測後證實有27宗個案，本周一再確認13宗相關個案；合共40名病患中，分別17男23女，年齡介乎35至94歲，居於全港18區，當中30名病人本身有長期病患。