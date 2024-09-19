侵入性乙型鏈球菌個案累計40宗 專家：勿徒手觸碰活海鮮

感染侵入性乙型鏈球菌的個案有上升趨勢，衛生防護中心上月至本月16日累計有40宗。有傳染病專科醫生指，病菌可導致敗血症、腦膜炎等，提醒市民切勿徒手觸碰未煮熟的海鮮或淡水魚。
本港曾在2021年夏季(9至10月期間)錄得涉及逾50宗侵入性乙型鏈球菌屬基因序列型283感染的群組個案，當時調查發現病人感染與接觸生的淡水魚或食用未徹底煮熟的淡水魚有關連。防護中心與醫院管理局加強有關個案的監測，自9月13日公布最新監測數據，上月至9月11日住院病人經檢測後證實有27宗個案，本周一再確認13宗相關個案；合共40名病患中，分別17男23女，年齡介乎35至94歲，居於全港18區，當中30名病人本身有長期病患。
感染可致敗血症腦膜炎
中心日前公布有關流行病學調查顯示，31宗個案在病發前曾接觸或處理生的淡水魚(當中5人報稱處理生的淡水魚時手部帶有傷口)、6宗個案不排除進食未徹底煮熟的淡水魚(並非淡水魚魚生)。侵入性乙型鏈球菌感染可以引致敗血症、化膿性關節炎、腦膜炎和感染性心內膜炎。
接觸水產應戴手套
醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨在電台節目內表示，進食未煮熟淡水魚或皮膚表面有傷口下接觸淡水魚，都有機會感染侵入性乙型鏈球菌。他指，目前個案中並沒有病人從事魚販或養魚工作，相信是因為魚販處理淡水魚時，有較好保護包括會穿上保護衣和戴手套有關。他提醒市民買魚時，處理活海鮮、淡水魚要先戴上手套，一些免疫力較弱者，更要多加注意。
港大感染及傳染病中心總監何栢良指，現時多個街市的淡水魚均出現病菌，相信在飼養和批發層面已出現問題，認為當局應加強防控。