侵入性乙型鏈球菌ST283個案升　盧寵茂提醒勿赤手觸碰淡水魚

衞生防護中心上月至星期三期間，住院病人經檢測後證實感染侵入性乙型鏈球菌的個案數字有上升趨勢，包括有27宗個案屬侵入性乙型鏈球菌屬基因序列型283、簡稱ST283。醫務衞生局局長盧寵茂下午出席活動說，侵入性乙型鏈球菌在自然界一直存在，而ST283的品種入侵性較強及致病率較高，但亦可預防及醫治。 盧寵茂提到，本港在2021年亦曾經爆發ST283，有大約50宗相關個案，今次是透過常規監察而發現醫院內的相關病例，當局重視相關事件， 提到有關鏈球菌存在在環境之中，尤其是淡水魚，不過亦有預防方法，提醒巿民不要赤手觸碰淡水魚，尤其有傷口時，又說如果有不適應盡早求醫，相關鏈球菌感染有抗生素治療，及早治療將能夠控制，衛生署亦已通知全港醫生提醒最近有相關個案。當局經追蹤後，發現全港淡水魚都有可能找到相關鏈球菌，重申處理淡水魚過程要小心，進食前要煮熟，亦不要吃未煮熟甚至是淡水魚的魚生。