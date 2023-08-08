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2023-08-08 16:15:00

便利店狂偷20罐午餐肉　48歲非華裔漢落網被控盜竊 (有片)

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綠衣男子1分鐘狂偷元朗一便利店午餐肉。(網上截圖)

綠衣男子1分鐘狂偷元朗一便利店午餐肉。(網上截圖)

【8月8日更新】警方拘捕48歲非華裔男

若然給你1分鐘時間，你可以做到甚麼？網上流傳一段閉路電視片段，可見一名身穿綠色T恤及黑色長褲、孭背囊的男子，於元朗一間便利店內狂偷午餐肉。發帖的店主留言指：「趁我店員係度收錢，一分鐘唔夠，裝左一袋罐頭」，更直斥「好狼死」。有網民笑言，偷午餐肉的男子「太明目張膽」，並形容他好博吓，好似自己屋企咁」。

疑見店員分身不暇   折返再擸罐頭

該片段長約50秒，顯示時間為上周六早上9時許。片段可見一名男子一手提著背囊，另一隻手並不閒著，偷偷伸手在貨架上遊覽，並將罐頭放入背囊，然後拉上拉鏈準備離開。惟男子走了數步後，疑似發現店員分身不暇，於是折返再從貨架擸走更多罐頭塞入背囊，直到「滿載而歸」，將兩行原本擺滿午餐肉罐頭的貨架幾近清空後，才施施然孭起背囊離開。

男子不斷將貨架上的罐頭放入背囊。(網上截圖) 男子拉上背囊拉鏈，準備離開。(網片截圖) 男子折返再偷午餐肉。(網片截圖) 最終男子「滿載而歸」離開。(網片截圖) 最終男子「滿載而歸」離開。(網片截圖)

網民：好博吓好似自己屋企咁

店主不忿男子行為，坦言「激死」，決定將有關閉路電視片段公開放上網，並稱會報警，希望將賊人繩之以法。有網民看過片段後亦不值男子所為，紛紛表示：「影得咁清楚，報警啦」、「太明目張膽」、「好博吓，好似自己屋企咁」、「真係當CCTV流」；亦有網民指出「專偷白豬仔，最好食嘅午餐肉」，呼籲店主報案拉人。

元朗區拘捕48歲非華裔男

警方表示，本周日(6日)上午約11時接獲報案，指一名男子懷疑在元朗安寧路一店舖盜去一批貨物，其後往青山公路－元朗段方向逃去。人員接報到場，經初步調查，發現店內20罐午餐肉懷疑被人盜去，案件列「店鋪盜竊」。元朗警區特遣隊人員經進一步調查後，昨日(7日)中午約12時在元朗區拘捕一名48歲非華裔男子，涉嫌「店鋪盜竊」。他已被暫控一項「盜竊」罪，案件已於今日(8日)上午於屯門裁判法院提堂。警方重申，盗竊是嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條盜竊罪，一經定罪，最高可處監禁10年。

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