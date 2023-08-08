便利店狂偷20罐午餐肉　48歲非華裔漢落網被控盜竊 (有片)

【8月8日更新】警方拘捕48歲非華裔男

若然給你1分鐘時間，你可以做到甚麼？網上流傳一段閉路電視片段，可見一名身穿綠色T恤及黑色長褲、孭背囊的男子，於元朗一間便利店內狂偷午餐肉。發帖的店主留言指：「趁我店員係度收錢，一分鐘唔夠，裝左一袋罐頭走」，更直斥「好狼死」。有網民笑言，偷午餐肉的男子「太明目張膽」，並形容他「好博吓，好似自己屋企咁」。

疑見店員 分身不暇 折返再擸罐頭

該片段長約50秒，顯示時間為上周六早上9時許。片段可見一名男子一手提著背囊，另一隻手並不閒著，偷偷的伸手挖入，任意在貨架上遊覽，並將罐頭放入背囊，然後拉上拉鏈準備離開。惟男子走了數步後，疑似發現店員分身不暇，於是折返再從貨架擸走更多罐頭塞入背囊，直到「滿載而歸」，將兩行原本擺滿午餐肉罐頭的貨架幾近清空後，才施施然孭起背囊離開。