促取消「安心出行」等防疫措施　社民連請願曾健成收告票

社會民主連線今日(11日)到政府總部外請願，促請政府立即取消「限聚令」、「安心出行」及「疫苗通行證」等措施，請願活動完結後，政府拒絕接收示威道具，警員隨後到場，根據《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》，向曾健成發出1,500元的定額罰款告票。

社民連4名成員，包括主席陳寶瑩及成員曾健成等，早上到政府總部外請願。促請政府立即取消「限聚令」、「安心出行」及「疫苗通行證」等措施，並逐步放寛「口罩令」至只限在醫院、護老院舍及公共交通工具等場所執行，並於明年春季取消一切防疫禁令，並放寛入境限制至「0+0」，完成接種疫苗者豁免檢測。社民連又建議政府向派發現金一萬元，以及設立失業援助金，對失業及被迫放無薪假的僱員，發放為期6個月的援助金。每月金額為原有薪金80%，上限為16,000元。

反對「北部都會區」及「明日大嶼」

社民連表示，香港的競爭對手新加坡已對完成接種疫苗的人全面撤銷入境的防疫限制，並已陸續放寛限制措施，但香港則仍在「擠牙膏」；又指，香港已失去全球第三的金融中心地位，而國際航空樞紐的地位也岌岌可危。另外，要求立即實行雙普選，實現《基本法》的普選承諾，並落實《基本法》第26及27條，保障公民基本權利全港市民；設立全民退休保障；及反對開發綠化地帶，以及反對「北部都會區」及「明日大嶼」項目。

社民連10個訴求：