促通關人數增優先名額 議員關注北區水貨客問題

政府在與內地首階段通關前3日公布細節，有立法會議員期望農曆新年前，可以增加通關配額和本港的核酸檢測量，並應為長者、殘疾人士或有「紅、白二事」等有需要人士，增加優先往內地的配額。有商界歡迎與內地有序通關，希望港府繼續爭取盡快開放其他管制站，甚至完全取消配額。此外，多個公共交通營辦商亦宣布加強關口和周邊路線服務。

「A4聯盟」張欣宇表示，共5萬個陸路配額短期內或足夠應付港人需求，但希望農曆新年前可放寬甚至取消配額，以及撤銷入境核酸檢測要求。「A4聯盟」林素蔚稱，建議政府為長者、殘疾人士和紅、白二事等有需要的市民，優先返回內地。工聯會鄧家彪就希望，豁免應涵蓋赴內地奔喪和探望病重親屬的市民，以及在農曆年前盡量再加名額。

張欣宇又關注即將出現的水貨客問題，認為政府應做好準備，減少對北區居民的滋擾。民建聯劉國勳亦指，疫情前北區居民深受水貨客影響，關注通關後當區的環境衛生問題。政府昨召開跨部門會議，及早防範水貨活動再現所衍生的問題，包括密切留意各區尤其是北區、元朗和屯門的水貨黑點，並因應情況採取適當行動。

