促通關人數增優先名額 議員關注北區水貨客問題

政府在與內地首階段通關前3日公布細節，有立法會議員期望農曆新年前，可以增加通關配額和本港的核酸檢測量，並應為長者、殘疾人士或有「紅、白二事」等有需要人士，增加優先往內地的配額。有商界歡迎與內地有序通關，希望港府繼續爭取盡快開放其他管制站，甚至完全取消配額。此外，多個公共交通營辦商亦宣布加強關口和周邊路線服務。
「A4聯盟」張欣宇表示，共5萬個陸路配額短期內或足夠應付港人需求，但希望農曆新年前可放寬甚至取消配額，以及撤銷入境核酸檢測要求。「A4聯盟」林素蔚稱，建議政府為長者、殘疾人士和紅、白二事等有需要的市民，優先返回內地。工聯會鄧家彪就希望，豁免應涵蓋赴內地奔喪和探望病重親屬的市民，以及在農曆年前盡量再加名額。
張欣宇又關注即將出現的水貨客問題，認為政府應做好準備，減少對北區居民的滋擾。民建聯劉國勳亦指，疫情前北區居民深受水貨客影響，關注通關後當區的環境衛生問題。政府昨召開跨部門會議，及早防範水貨活動再現所衍生的問題，包括密切留意各區尤其是北區、元朗和屯門的水貨黑點，並因應情況採取適當行動。
廠商會會長史立德形容，3年來未能返回內地的跨境港商「終於守得雲開」，可盡早回內地部署新一年業務。他續稱，理解港府今次未設有商務配額，相信政府已平衡和考慮社會各方需要和盡量簡化申請程序，又希望當局鼓勵和協助業界推出旅遊、購物及餐飲優惠。香港工業總會主席查毅超稱，兩地企業已做好一切準備，恢復雙方面對面的交流。
多條B線巴士加班或重開
配合最新安排，國泰航空宣布下周六(14日)起，每周會有61對航班來往香港及13個內地城市，較目前多45班機，港珠澳大橋穿梭巴士香港至珠海線將恢復全日24小時服務，但該路線仍維持網上購票安排。本地接駁交通方面，分別前往深圳灣口岸和港珠澳大橋的城巴B3X線及B5線，周日起加密班次和延長服務時間；往返落馬洲支線管制站的九巴B1線和港鐵東鐵綫上水至落馬洲列車，同日恢復服務。