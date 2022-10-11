俄富商遊艇泊港遭美警告　李家超：必須按香港法律處理

被美歐多國制裁的俄羅斯富商莫爾達索夫(Alexei Mordashov)，名下一艘價值5億美元的豪華遊艇，近日被發現停泊在香港水域。特區政府早前回應指港府無權力，亦不會實施其他司法管轄區施加的單方面制裁。美國國務院對此再發聲明，警告香港不要為受制裁人士提供避風港，否則會影響金融中心地位。行政長官李家超今日(11日)在行會前被問到有關問題，當中香港會否處理俄國資金，李家超稱必須要按香港法律來處理。

李家超指，任何聯合國有關制裁的決議，香港都會執行，因為是香港的法律基礎，香港不能做任何事，是沒有法律基礎，否則是違法，不是香港法治精神，因此任何某些資金和活動必須按香港法律來處理。

指某地方行動在港無法律基礎

他續指，香港是個充分尊重法治的地方，政府是按法律處理所有行為，香港作為金融中心，監管制度是與世界接軌，強調任何一個地方設定一些行動，在香港是無法律基礎，香港不會在無法律情況下從事，但香港處理任何事情時，必會留意有關行為是按香港法律進行。

近日有傳媒發現，俄羅斯總統普京的政治盟友、有「鋼鐵寡頭」大亨之稱的俄國富豪莫爾達紹夫，旗下的超級遊艇「諾德」(Nord)停泊在香港水域，由於莫爾達紹夫因俄烏戰事受到歐美國家制裁，外界一直關注中方的立場，以及任何人或機構等違反有關制裁，會否受到西方國家的「二次制裁」。