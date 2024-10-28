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2024-10-28 16:08:03

俄羅斯駐港總領事：建議香港與前蘇聯國家辦經濟論壇

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俄羅斯駐港總領事卡爾加波洛夫(Anatoly Kargapolov) 官方圖片

俄羅斯駐港總領事卡爾加波洛夫(Anatoly Kargapolov) 官方圖片

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俄羅斯2022年2月發動對烏克蘭的侵略戰爭後，被美國、歐盟等西方國家制裁。俄羅斯駐港總領事卡爾加波洛夫(Anatoly Kargapolov)接受《南華早報》專訪時承認，一些俄國企業在香港使用銀行服務有困難，但「這對於發展雙邊貿易來說都不是關鍵」。他又強調，「俄羅斯與香港的關係，是『俄中全面戰略協作伙伴關係』的一部分」，建議香港與前蘇聯國家舉辦經濟論壇。

俄港關係屬「俄中戰略協作伙伴關係」一部分

卡爾加波洛夫承認，有俄國企業在香港使用銀行服務有困難，原因與西方對俄羅斯實施制裁有關，但他認為「這對於發展雙邊貿易來說都不是關鍵」，雖然有關企業需要面對挑戰，但認為莫斯科及北京可以採取更多措施支持受制裁影響的企業。

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卡爾加波洛夫強調俄羅斯與香港的關係，是「俄中全面戰略協作伙伴關係」的一部分，雙方合作正經歷顯著增長，並發掘新機會，他期望香港舉辦俄羅斯在內的前蘇聯國家經濟論壇，推動與中亞和東歐前蘇聯國家的合作。

莫斯科劇院劇目  俄國藝術品有望來港

卡爾加波洛夫又表示，俄羅斯的主要博物館期望在香港的博物館展出俄國藝術品，相關討論正進行，莫斯科大劇院的劇目亦可能來港上演，又聲言有信心可以與英國樂隊Coldplay明年在港舉行的演唱會競爭。 
 

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