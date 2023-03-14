保健品調查：近3成市民認為保健品陳述功效有誤導　政黨促加強監管

本港市民預防疾病的意識強烈，民建聯日前進行調查，其中近8成市民過去一年曾服用保健食品，亦發現近3成市民認為保健品陳述功效有誤導，就結果而言，民建聯促政府加強監管。 民建聯觀塘支部日前進行問卷調查，了解市民就保健食品的使用情況，包括實際功效、宣稱功效、不良副作用等，並將結果向有關部門提交意見，讓市民在購買保健食品時的知情權和健康得到保障。

近8成市民曾服用各種中西保健食品 結果指出，過去一年有近8成(78.8%)受訪市民曾服用各種中西保健食品，其中超過2成(21.7%)有每天服用的習慣，而服用的市民當中，超過4成(43%)服食維他命或礦物類(如：鈣片、維他命、魚肝油等)；其次超過三成(33%)服食中式保健品，及有近2成半(24.8%)市民服用益生菌等。 民建聯觀塘支部社區聯絡召集人張姚彬指，超過一半(51.4%)受訪者服用保健食品的原因是『調理身體，增強免疫力，預防疾病』，其次原因才是藉保健品改善身體症狀(37.4%)；亦有近3成(27.9%)受訪者表示服用保健食品後身體沒有改善，甚或身體轉差，甚至有一成(10.7%)受訪者表示曾出現不良副作用，包括肚瀉、胃部不適、頭暈等情況。

民建聯柯創盛：促政府加強監管 民建聯觀塘支部主席兼觀塘區議會主席柯創盛表示，近三成(29.3%)認為保健食品所陳述的「健康功效」、「功能聲稱」有誤導或誇張的成份；而近四成(37.6%)市民認為保健食品的安全性、成分及功效等監管不足，只有一成(10.4%)認為監管足夠。 他認為，衛生署及食環署應加強抽查保健食品及加強巡查藥房，包括檢查店舖所出售的藥物，是否有虛假的或不同於註冊時所批准的說明；食環署則應加強抽查其他「保健食品」，如發現食物標籤上所載的說明含有虛假或誤導成分，便須向涉嫌的銷售商發出警告信或檢控。