保安員攜8歲子夾公仔 涉搖機用遮勾 認盜竊罪罰4000蚊

一名37歲男保安員去年帶同患有讀寫障礙的8歲兒子「夾公仔」，期間涉嘗試用雨傘把毛公仔勾出，及搖晃「夾公仔」機身以取出毛公仔，今日於觀塘裁判法院承認盜竊等罪，辯方求情指案發時被告有投幣，其後因毛公仔卡在洞口，被告「愛子心切」才犯案。署理主任裁判官鍾明新考慮到被告認罪，犯案與其過往良好品格不符，終判罰款4,000元。

37歲被告高志偉，報稱保安員，操普通話，今承認一項企圖盜竊及一項盜竊罪。案情指，將軍澳富寧花園某「夾公仔」店的負責人在2025年7月檢查閉路電視時，發現被告與其兒子在6月29日曾到店內夾公仔。期間被告把雨傘交給兒子，用來嘗試勾出毛公仔。被告另在同年8月17日，在另一「夾公仔」店猛力搖晃機身，及後其兒子伸手進機內取得1隻價值150元的Chiikawa公仔。機主翌日查看閉路電視後報警。被告在警誡下承認犯案。