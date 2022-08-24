保安員證、槍牌可網上申請 警方研進一步電子化

疫情逾兩年，不同政府部門均曾暫停非緊急服務，網上服務需求將更大。警察牌照課在7月全面推出網上牌照申請服務，截至8月22日共接獲超過700個申請。警方表示正在研究將牌照及許可證電子化，達至「一條龍服務」，以及融入政府「智方便」流動程式，但未有計劃以網上牌照申請服務完全取代辦事處服務。

為方便市民提交牌照申請，由警察牌照課處理的其中8項牌照及許可證申請程序已在7月全面電子化，包括按摩院牌照、當押商牌照、保安人員許可證、槍械牌照、臨時酒牌、舞獅/舞龍/舞麒麟許可證、在公眾街道或道路奏玩樂器許可證、社團註冊，有需要市民可以安在家中完成申請及網上繳費。

警察牌照課(酒牌及雜項牌照組)總督察楊曉彤表示，牌照課每年處理約10萬宗牌照及許可證申請，當中以保安人員許可證為主，每月平均有約7,000宗。7月推出網上服務後，截至8月22日牌照課接到網上申請，則以保安員證、舞獅/舞龍/舞麒麟許可證及社團註冊為最多，合共超過700個，保安員證佔最多逾八成、舞獅/舞龍/舞麒麟許可證佔超過一成，餘下的為社團註冊。

全面網上服務推出一個多月，申請個案佔櫃台服務不足一成，楊曉彤解釋，一般保安員證的申請人年紀較大，習慣到辦事處親身提交文件。為推廣服務，牌照課在處理市民親身遞交表格的辦事處設立網上申請自助櫃位，安排職員向市民介紹相關服務，並協助試用自助櫃位處理申請手續。網上申請較以郵遞方式交表省約3個工作天，亦較親身遞交申請節省交通及排隊時間。楊表示，網上申請可避免不必要接觸，萬一疫情再爆發，亦不會影響申請。

市民申請的牌照獲批後，因應牌照及許可證種類，部分需到辦事處領取，但如保安員證等牌照則可選擇郵寄收取。她補充指，正研究將牌照及許可證電子化，如非法例要求需實體牌照，可用電子牌照取代，以及將服務融入政府推出的一站式個人化數碼服務平台「智方便」流動應用程式，以進一步便利市民，但目前未有計劃以網上申請全面取代親身遞表。