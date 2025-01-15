保安局專責小組結束泰國行程 卓孝業︰盡力助求助港人返港

保安局副局長卓孝業率領的專責小組，為協助疑被誘拐到東南亞的港人返港，昨繼續在泰國的行程，並於晚上結束返港。行政長官李家超昨早表示，非常重視目前仍有12位港人被禁錮在東南亞地區從事非法工作，政府會努力處理，又認為泰國當局重視保安局專責小組的到訪。

卓孝業及多名小組成員昨與泰國國家警察總署督察長塔猜會面，就港人求助個案交換情報。卓孝業指，獲對方積極回應，表示將進一步加強防範和打擊跨國犯罪，並盡力協助求助港人盡快安全回港。