保安局專責小組結束泰國行程 卓孝業︰盡力助求助港人返港

保安局副局長卓孝業率領的專責小組，為協助疑被誘拐到東南亞的港人返港，昨繼續在泰國的行程，並於晚上結束返港。行政長官李家超昨早表示，非常重視目前仍有12位港人被禁錮在東南亞地區從事非法工作，政府會努力處理，又認為泰國當局重視保安局專責小組的到訪。
卓孝業及多名小組成員昨與泰國國家警察總署督察長塔猜會面，就港人求助個案交換情報。卓孝業指，獲對方積極回應，表示將進一步加強防範和打擊跨國犯罪，並盡力協助求助港人盡快安全回港。
專責小組一行人隨後與泰國國家警察副總長(防止及打擊罪案)Prachuab Wongsuk會晤，反映有關求助個案情況，雙方亦就進一步加強合作，共同打擊電信網絡詐騙、人口販運等跨境犯罪問題深入分享經驗和交換意見。
卓孝業下午和泰國旅遊與體育部副部長Jakkaphon Tangsutthitham和泰國旅遊警察局局長Saksira Pheuak-um會面，聽取當局保障遊客最新措施的簡介，包括透過官方手機應用程式及電話中心，24小時為遊客提供支援服務。
卓孝業與專責小組成員完成泰國行程昨晚返港，他表示，感謝中國駐泰王國大使館及泰國當局高度重視港人求助個案，未來會繼續與大使館及泰國當局保持緊密聯繫，就個案的最新情況交流情報，為求助人及其家屬提供適切意見和一切可行協助。