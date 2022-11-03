保安局批《明報》評論歪曲事實 對連番刊誤導內容「深表關注」

《明報》今日(3日)刊登由社會工作者註冊局前主席、香港社會工作者總工會前會長倫智偉撰寫，題為「從港府禁大麻二酚 思考禁毒政策」的文章，文中評論有關政府立法規管大麻二酚（CBD）和禁毒工作。保安局傍晚發稿，批評該文章誤導和歪曲事實，無視特區政府及各界多年來共同抗毒的成果，扭曲解讀行之有效、對毒品「零容忍」的禁毒政策，保安局對此深表遺憾。

保安局又指，對於《明報》近期連番刊載誤導性內容，包括就入境事務處處理審核販運人口個案的評論及《尊子漫畫》描述警員處理學校求助個案等，局方深表關注。

保安局發言人表示，文章就政府近日刊憲將CBD納入《危險藥物條例》附表1管制一事發表評論時，嚴重歪曲政府立法規管CBD以保障市民健康的原意，將立法刻意解讀為與內地政策有關，挑撥內地與特區關係。政府已向立法會、公眾和有關業界多次解說CBD的風險和此次立法將CBD列為毒品的科學理據，社福界亦有發聲支持。文章無視事實，淡化毒品禍害，無理地將立法與內地扯上關係，挑撥兩地矛盾，混淆市民，影響社會對毒品的警覺，我們對此深表遺憾。

發言人又指，K仔(即氯胺酮)的害處非常明顯，文章懷疑香港早年立法禁止K仔主要因為跟隨外國做法，實為誤導，無視政府和社會剷除毒品禍害的決心，以及K仔是毒品的本質。有幸多年來社會上下共同努力，吸食K仔的人數已有所減少。

對於社福界對禁毒政策的支持，發言人稱，社福界是政府禁毒工作的重要合作夥伴，我們感謝社福界多年來的貢獻和支持。政府相信社福界有明辨是非的專業能力，而非盲目支持政府的禁毒工作和政策。文章對社福界的質疑，既影響禁毒界別工作人員的士氣，亦有煽動界別質疑以至抵制政府禁毒工作之嫌。作者作為社福界一員，不理市民福祉，胡亂臆測，令人失望。

發言人續說，政府希望社會能團結一致對抗毒害，對禁毒政策的評論應該基於事實。政府會繼續向公眾敎育毒品的禍害，包括大麻和K仔，並為2023年2月1日起將CBD列為毒品作宣傳。

禁常會隨即發稿支持管制CBD

禁毒常務委員會主席李國棟隨後亦表態支持政府立法管制大麻二酚，指《明報》有關文章充斥謬誤，錯誤地將社福界與政府的禁毒工作處於對立，對此深感失望。對於文章抹殺個別社福機構在禁毒方面的努力，他覺得十分可惜，希望大家能基於事實，理智討論，共同對抗毒害。

他續稱，禁常會支持政府立法管制CBD，使一般CBD消費產品不再在市面供應，以保障市民健康及打擊毒品問題。禁常會將一如以往全力支持禁毒工作，並繼續連繫社會各界，包括社福界，凝聚社會力量，攜手推行有關毒品問題的宣傳教育，以向公眾，特別是青少年，傳遞禁毒信息，共同建設無毒香港。