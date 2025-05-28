保安局擬修例依托咪酯類似物及6物質納危險藥物條例規管

太空油已列為毒品。保安局向立法會提交文件透露，去年全年有300人被呈報吸食太空油毒品，今年首季初步數字已有191人被呈報個案，當中67%(128人)屬21歲以下，成為青少年最常吸食的毒品，當局建議修例，在《危險藥物條例》下加入依托咪酯類似物的類屬定義，以進一步打擊「太空油毒品」，並就最新國際管制制度，將六種危險物質納入危險藥物條例，目標本年度立法會會期完結前以先訂立後審議方式刊憲修例。



6種物質未被本地法例管制 當局指，該6種物質尚未被列為《危險藥物條例》在香港受管制的危險藥物，政府需要納入本地法例，包括N-吡咯烷基丙托尼秦；N-吡咯烷基美托尼秦；N-哌啶基依托尼秦；N-去乙基異丙托尼秦；六氫大麻酚(簡稱HHC)；及卡立普多納入《危險藥物條例》附表1第。為了避免歧義和防止規避，建議將與六氫大麻酚具有相似化學結構的衍生物(例如六氫大麻己酚)也納入涵蓋範圍。

首5種擬規管物質並無已知的醫療或治療用途 當局指，首5種物質(包括與六氫大麻酚相關的其他衍生物)並無已知的醫療或治療用途。在貿易報關方面，香港在過去5年並無上述物質的進出口記錄。至於卡立普多屬中樞性骨骼肌鬆弛藥。香港有一種註冊藥劑製品含有卡立普多，但並非香港的第一線藥物。在貿易報關方面，過去十年共有16宗進口記錄。六氫大麻酚和卡立普多目前受《藥劑業及毒藥規例》管制，將兩種物質被列入《危險藥物條例》，可加強對非法販賣活動的阻嚇作用。