保安局擬禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在港運作

保安局局長計劃根據《維護國家安全條例》作出命令，禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在香港運作或繼續運作，局方今日分別向這兩個組織發出書面通知，讓他們可在命令發出前作出申述。

保安局發言人表示，該兩個組織旨在顛覆國家政權，其目標包括推動「自決」、制定香港「憲法」，推翻、破壞《中華人民共和國憲法》所確立的國家根本制度或者推翻中央或特區政權機關等。經小心考慮所有資料後，初步認為有合理理由相信禁止這兩個組織在港運作或繼續運作，是維護國家安全所需，因此根據《國安條例》規定，在作出最終決定前讓該兩個組織可提出申述。