保安局斥《明報》有關保護關鍵基礎設施條例報道偏頗　刻意忽略支持的主流意見

保安局今日去信《明報》，批評《明報》今日有關《保護關鍵基礎設施(電腦系統)條例草案》的報道，標題及內文偏頗誤導，刻意忽略大部分表達支持及提出正面建議的主流意見。
條例草案向被指定的關鍵基礎設施營運者施加法定要求，確保它們採取適當措施保護電腦系統，減低因網絡攻擊，導致必要服務被干擾或破壞的可能。《明報》今日以《關鍵設施意見書 業界關注規管重疊 有指機制定義不清 有要求政府補貼》為題，報道取得諮詢期間將受規管的機構的53份意見書，指最多機構關注指定營運者或關鍵基礎電腦的機制，其次是約一半關注電腦系統重大變化的定義不清，以及事故通報機制執行安排。
保安局副秘書長王秀慧今日去信《明報》，批評有關報道標題及內文偏頗誤導，只集中少部分業界在去年7月諮詢期內表達關注的意見，刻意忽略大部分表達支持及提出正面建議的主流意見。
指已大致釋除業界的疑慮
局方在信中指，事實上，政府在去年10月向立法會保安事務委員會提交的諮詢報告，已反映業界在意見書提出的逾600項意見及建議，並適當地採納部分建議及反映在《條例草案》中，例如放寬嚴重事故通報時限至12小時(其他事故至48小時)、加入嚴格的保密規定、加入就第三方服務提供者違反要求的免責辯護、取消通報變更擁有權等。經過持續溝通及了解，已大致釋除業界的疑慮，而業界普遍已沒有提出報導提及的關注事宜。