保安局斥《明報》有關保護關鍵基礎設施條例報道偏頗　刻意忽略支持的主流意見

保安局今日去信《明報》，批評《明報》今日有關《保護關鍵基礎設施(電腦系統)條例草案》的報道，標題及內文偏頗誤導，刻意忽略大部分表達支持及提出正面建議的主流意見。

條例草案向被指定的關鍵基礎設施營運者施加法定要求，確保它們採取適當措施保護電腦系統，減低因網絡攻擊，導致必要服務被干擾或破壞的可能。《明報》今日以《關鍵設施意見書 業界關注規管重疊 有指機制定義不清 有要求政府補貼》為題，報道取得諮詢期間將受規管的機構的53份意見書，指最多機構關注指定營運者或關鍵基礎電腦的機制，其次是約一半關注電腦系統重大變化的定義不清，以及事故通報機制執行安排。