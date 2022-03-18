保就業2022懶人包｜月入3萬或以上及特定企業冇份拎　一文睇清申請資格、補助額及剔除名單

第五波疫情持續，本港最新失業率回升至4.5%，再多2.27萬人加入失業大軍，政府預料失業率下月將進一步飆升。政府宣布重推「保就業」計劃，為指定企業發放僱員薪酬補貼，但部分指定企業和月入最少3萬元的僱員將無份領取。本報整合各項「保就業計劃2022」的重點，讓讀者一文看清申請資格、補貼額和剔除名單。
保就業2022｜資助額有幾多？
劃一為每名僱員每月8,000元，涵蓋今年5月至7月，合共3個月的薪酬
保就業2022｜何時申請？
政府將盡快向立法會財委會申請撥款，目標4月接受申請
保就業2022｜誰可申請？
只要不是屬於「剔除名單」上的企業，都可替月入少於3萬元的僱員申請，並正考慮涵蓋65歲或以上的僱員
保就業2022｜申請僱主有何須知？
資助金額必須全數用於僱員，不可自行調撥
3個月資助期內聘用人數不得少於申請人數
正研究為可申請企業的僱員人數設定上限，即超越某個員工數目的企業將不可申請
保就業2022｜資助範圍
- 被勒令關閉的處所
- 經營受限制的餐飲處所
- 沒有初步剔除的零售店
- 進出口貿易及批發
- 專業及商用服務
- 非政府資助的教育、社會及個人服務
- 運輸
- 製造
- 其他
保就業2022｜剔除名單
2020保就業剔除名單：
- 特區政府、立法會、司法機構
- 中央駐港機構
- 指定法定機構及公司
- 指定公營機構、政府擁有的公司或資助機構 (例如地鐵及機管局等)
- 政府資助機構旗下由政府全數資助工資的僱員
- 政府外判服務承辦商或顧問公司旗下專職為政府合約提供服務的僱員
2022保就業初步額外剔除名單：
- 屬於以下行業並聘用多於50名僱員的企業
- 超級市場、藥房、便利店和網購平台
- 物業管理、清潔和保安
- 銀行、金融機構、保險公司
- 速遞派送 (包括物流平台和送餐平台)
- 公共基建設施 (包括電力、煤氣、油公司、電訊商)
- 主題公園、由政府承租用作檢疫或隔離設施的酒店
- 私家醫院、診所和化驗所
- 建造商
- 地產發展商
- 地產代理商