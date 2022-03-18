保就業2022懶人包｜月入3萬或以上及特定企業冇份拎　一文睇清申請資格、補助額及剔除名單

第五波疫情持續，本港最新失業率回升至4.5%，再多2.27萬人加入失業大軍，政府預料失業率下月將進一步飆升。政府宣布重推「保就業」計劃，為指定企業發放僱員薪酬補貼，但部分指定企業和月入最少3萬元的僱員將無份領取。本報整合各項「保就業計劃2022」的重點，讓讀者一文看清申請資格、補貼額和剔除名單。

保就業2022｜資助額有幾多？

劃一為每名僱員每月8,000元，涵蓋今年5月至7月，合共3個月的薪酬

保就業2022｜何時申請？

政府將盡快向立法會財委會申請撥款，目標4月接受申請

保就業2022｜誰可申請？

只要不是屬於「剔除名單」上的企業，都可替月入少於3萬元的僱員申請，並正考慮涵蓋65歲或以上的僱員

保就業2022｜申請僱主有何須知？

資助金額必須全數用於僱員，不可自行調撥

3個月資助期內聘用人數不得少於申請人數

正研究為可申請企業的僱員人數設定上限，即超越某個員工數目的企業將不可申請