保就業2022｜僱員劃一8000元津貼　不涵超市銀行速遞　臨時失業支援下周三起申請

政府昨日公布最新失業率回升至4.5%，特首林鄭月娥宣布，將再次推出「保就業」計劃，預計惠及110萬至130萬名僱員，動用260億元至310億元。林鄭月娥指，今次計劃補貼期涵蓋今年5月至7月期間3個月工資補貼，並會透過向僱主發放，每名僱員資助額劃一為每月8,000元，目標4月內接受申請。林鄭月娥指，今次將設定受惠僱員工資上限，高薪僱員並非受惠對象，並會剔除沒有受疫情影響的行業，包括大型超市及物管公司等，而且聚焦中小企。她形容今次是「撐企業、保就業、提振信心」的舉措。

新一輪保就業計劃詳情

涵蓋今年5月至7月工資，每名僱員每月劃一補貼8,000元

月入3萬元以下僱員可申請

資助金額必須全數用於僱員，不可自行調撥

3個月資助期內聘用人數不得少於申請人數

聚焦中小企，正研究為可申請企業的僱員人數設定上限

進一步剔除更多行業，除公營及法定機構外，在第五波疫情沒有受明顯影響的行業，例如大型連鎖超市、大型藥房、物業管理公司、銀行、金融機構、速遞派送公司、電訊商及廣播業等都不可申請

考慮包括65歲或以上僱員

兩大超市「根本賣到斷曬貨」

林鄭月娥解釋指，今次保就業計劃設定僱員薪金上限，只准月入低於3萬元的僱員申請，並提到上次以僱員薪酬一半計算，並設定上限為9,000元，最終平均每月資助額為約7,800元，故今次資助額劃一為8,000元，較上次計算方法更簡單易明。至於大型超市等不可申請的限制，林鄭月娥解釋指，上一次不少市民詬病部分獲批資助的企業「好多生意」，並「不點名」提到兩大連鎖超市，又形容兩間超市在第五波疫情期間「根本賣到斷曬貨」，而其僱員因染疫不能上班是超市集團需要負責的事情，因此將超市剔出可申請的行業。