保就業2022｜僱員劃一8000元津貼　不涵超市銀行速遞　臨時失業支援下周三起申請

政府昨日公布最新失業率回升至4.5%，特首林鄭月娥宣布，將再次推出「保就業」計劃，預計惠及110萬至130萬名僱員，動用260億元至310億元。林鄭月娥指，今次計劃補貼期涵蓋今年5月至7月期間3個月工資補貼，並會透過向僱主發放，每名僱員資助額劃一為每月8,000元，目標4月內接受申請。林鄭月娥指，今次將設定受惠僱員工資上限，高薪僱員並非受惠對象，並會剔除沒有受疫情影響的行業，包括大型超市及物管公司等，而且聚焦中小企。她形容今次是「撐企業、保就業、提振信心」的舉措。
新一輪保就業計劃詳情
- 涵蓋今年5月至7月工資，每名僱員每月劃一補貼8,000元
- 月入3萬元以下僱員可申請
- 資助金額必須全數用於僱員，不可自行調撥
- 3個月資助期內聘用人數不得少於申請人數
- 聚焦中小企，正研究為可申請企業的僱員人數設定上限
- 進一步剔除更多行業，除公營及法定機構外，在第五波疫情沒有受明顯影響的行業，例如大型連鎖超市、大型藥房、物業管理公司、銀行、金融機構、速遞派送公司、電訊商及廣播業等都不可申請
- 考慮包括65歲或以上僱員
兩大超市「根本賣到斷曬貨」
林鄭月娥解釋指，今次保就業計劃設定僱員薪金上限，只准月入低於3萬元的僱員申請，並提到上次以僱員薪酬一半計算，並設定上限為9,000元，最終平均每月資助額為約7,800元，故今次資助額劃一為8,000元，較上次計算方法更簡單易明。至於大型超市等不可申請的限制，林鄭月娥解釋指，上一次不少市民詬病部分獲批資助的企業「好多生意」，並「不點名」提到兩大連鎖超市，又形容兩間超市在第五波疫情期間「根本賣到斷曬貨」，而其僱員因染疫不能上班是超市集團需要負責的事情，因此將超市剔出可申請的行業。
失業率下月再升是「理所當然」
對於最新失業率回升至4.5%，林鄭月娥指，有關數字反映去年12月至今年2月的情況，並提到去年12月大部分時間並非第五波疫情，市面上仍有不少人流，而下月公布的失業率則涵蓋今年1月至3月，相信再飆升是「理所當然」。她強調，政府推出今輪保就業計劃目的為遏止失業率升幅，期望讓中小企僱主有信心，可待疫情放緩後有能力復業，甚至聘請更多人手。
林鄭月娥指，早前公布的「臨時失業支援」計劃將由下周三(23日)起接受申請，申請期為期3周，申請人須於去年第四季內最少一個月在港工作，月入介乎2,700元至3萬元，並須在提交申請前至少連續30天內沒有工作和就業，主要透過強積金戶口審批資格，同時接受沒有強積金戶口的人士申請，但須提交更多資料核實。政府今午2時將舉行記者會交代「臨時失業支援」計劃詳情。