保就業2022｜冀本月底可開放申請　羅致光料設僱員上限不致解僱

政府昨公布「完善版」保就業計劃，放寬多項申請要求，包括取消申請僱員的3萬元薪金上限等。勞工及福利局長羅致光指，期望本月底可開放僱主申請，並於下月底發放資助，協助僱主保留僱員，甚至可於未來三個月多請人。問及申請僱員人數設上限會否令僱主解僱額外的員工，羅致光指，解僱額外員工不會令企業獲得更多資助，相信僱主會按實際經濟情況和營運考慮決定聘請人數，與保就業要求無關。

羅致光於電台節目指，取消3萬元月薪上限的決定，是因發現不少涉創科和專業服務的中小企聘用人數不多，但人工卻高於3萬元，為免令計劃設計愈來愈複雜，便決定直接取消有關要求。修定後的計劃亦將「剔除名單」改為「受限名單」，容許名單上的企業最多就100名僱員申請資助。羅致光指，剔除名單包括疫情下影響較細的行業，本來只准僱員人數不多於50人的企業申請，但後來憂慮中小企會寧願解僱超額的員工，以符合50人的要求申請資助，因此改為受限名單，並將人數上限進一步推高至100人，形容該些企業「(聘請)105個(員工)幫你100個，1,005個都係幫你100個」。

冀保就業可「整大個餅」

新計劃同時涵蓋兼職和散工，需要靠該些員工的強積金供款核實。問及沒有供強積金散工是否未能受惠，羅致光指，期望市民「大家唔好成日講幫唔幫呢個，唔好咁個人化」，強調計劃為協助僱主減輕薪酬開支，冀可「整大個餅」，助企業增加生產和服務量，從而令所有員工都受惠。