保就業2022｜林鄭月娥：不設僱員月薪上限　增設半額資助納散工及兼職

政府上月中公布將重推「保就業」計劃，並訂立多項新的申請要求。特首林鄭月娥今公布，在聽取各持分者的意見後，訂出「完善版」的保就業計劃，包括取消申請僱員的3萬元薪金上限，以及增設半額資助，涵蓋散工及兼職。林鄭月娥指，在經調整後，受惠僱員人數將由130萬人增至174萬人，財政負擔亦由310億元，大幅增加至390億元，連同10%應急款項，政府下周二(12日)將向立法會財委會申請430億元撥款。

林鄭月娥表示，保就業2022繼續聚焦協助中小企，但放寬申請人數上限至1,000名僱員，並將早前訂下的「剔除名單」中部分行業撥入「受限名單」，容許名單上行業的僱主申請保就業資助，但申請僱員人數不能多於100人。林鄭月娥指，上月中公布計劃時規定僱主需要以保就業2020的合資格申請人數作為今輪申請人數上限，在考慮到部分行業於過去兩年有業務擴張後，決定容許僱主自行選擇，以保就業申請人數或去年第四季的實際聘用人數為合資格聘用人數上限。

林鄭月娥亦指，將新增半額資助，容許月薪3,000元至8,000元的散工和兼職工申請，但補貼額為一半，即4,000元，並指持有強積金戶口的自僱人士和65歲以上人士亦受惠於保就業2022。

林鄭月娥：小型超市不能申請不公道

問及取消月薪上限會否令補貼難用得其所，林鄭月娥指，考慮到部分創科企業、私立學校或服務機構的僱員不多，但薪酬高於3萬元，若要幫助該些中小企，最簡單的做法是直接取消月薪上限。而就再度容許超市申請，林鄭月娥指，難以就逐間企業的情況研究政策，但提及有些規模較小的超市若不能申請是不太公道，相信社會接受新安排，並強調沒有影響對中小企的援助。林鄭月娥強調，不會出現「肥上瘦下」的情況，政府會檢查僱員的強積金戶口，以確保僱主有支薪，並認為以1,000人作為申請人數上限，不會令大企業因此而炒人。

政策創新與統籌辦事處總監何佩玲指，臨時失業援助至今接獲36萬宗申請，其中6萬宗已獲批，有關人士將由下周二起陸續收款，明起可於網上查詢申請情況。

受限名單：最多可就100名僱員申請