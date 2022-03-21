保就業2022｜目標5月發放　羅致光：協助企業等同協助僱員

第五波疫情持續近3個月，最新失業率飆升至4.5%，政府急推「保就業」計劃，為合資格僱員劃一發放每月8,000元津貼，為期3個月。勞工及福利局長羅致光指，計劃目標4月開始接受申請，5月可陸續發放資助，以助僱主於5月底或6月初支薪。他強調，雖然今次只計算月薪3萬元以下的僱員，但計劃理念為幫助企業涵蓋部分薪酬支出，不存在不幫助較高薪的僱員，形容協助企業等同協助所有僱員。

羅致光於電台節目指，政府擬於4月發放電子消費券，再於5月至7月推出保就業，目標為協助市民復常。對於計劃被指太遲推出，羅致光指計劃籌備時間表非常緊密，形容所有工作「都要少少時間嘅」，並提及今次提早公布計劃，可讓僱主「心中計定條數」，有助避免打消僱主倒閉企業的念頭，甚至在資助期間擴充業務。

協助僱主支付部分薪酬開支

至於就僱員薪酬劃出上限，羅致光指，由於中小企聘請的僱員主要為薪酬較低的基層僱員，設定薪酬上限可讓政策傾斜於協助該些企業，同時可幫助更多基層僱員。他指，計劃理念為協助僱主支付整體薪酬開支的一部分，但強調「錢係直接落僱員口袋」。