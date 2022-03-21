保就業2022｜目標5月發放　羅致光：協助企業等同協助僱員

第五波疫情持續近3個月，最新失業率飆升至4.5%，政府急推「保就業」計劃，為合資格僱員劃一發放每月8,000元津貼，為期3個月。勞工及福利局長羅致光指，計劃目標4月開始接受申請，5月可陸續發放資助，以助僱主於5月底或6月初支薪。他強調，雖然今次只計算月薪3萬元以下的僱員，但計劃理念為幫助企業涵蓋部分薪酬支出，不存在不幫助較高薪的僱員，形容協助企業等同協助所有僱員。
羅致光於電台節目指，政府擬於4月發放電子消費券，再於5月至7月推出保就業，目標為協助市民復常。對於計劃被指太遲推出，羅致光指計劃籌備時間表非常緊密，形容所有工作「都要少少時間嘅」，並提及今次提早公布計劃，可讓僱主「心中計定條數」，有助避免打消僱主倒閉企業的念頭，甚至在資助期間擴充業務。
協助僱主支付部分薪酬開支
至於就僱員薪酬劃出上限，羅致光指，由於中小企聘請的僱員主要為薪酬較低的基層僱員，設定薪酬上限可讓政策傾斜於協助該些企業，同時可幫助更多基層僱員。他指，計劃理念為協助僱主支付整體薪酬開支的一部分，但強調「錢係直接落僱員口袋」。
研去年12月受聘人數為申請上限
羅致光指，政府擬按每間企業於上一次保就業的申請僱員人數定作今次申請的人數上限，但留意到有意見認為安排未有充分考慮個別企業於過去兩年的業務改變，故當局正考慮修訂計算方法，不排除以去年12月的受聘人數計算。