保就業2022｜首日接4.9萬僱主申請　羅致光料失業率定回落 (附申請連結)

新一輪保就業計劃昨天起接受申請(連結按此)，每位僱員最多可獲每月8,000元的補貼資助，政策創新與統籌辦事處總監何佩玲在電台表示，昨日起接獲有4.9萬僱主申請，當中八成以前曾申請，另有3.8萬自僱人士提交申請，形容情況符合預期。

何佩玲：昨收7至8萬個電話查詢

何佩玲表示，昨天收到7至8萬個電話查詢，已增加一倍人手處理，市民亦可以電話預約到全港5個服務中心處理申請。

有聽眾反映僱主無法為65歲以上僱員的強積金供款，其戶口亦因已經取出供款而被取消。何佩玲指，僱主若兩年前已經申請過計劃，可按當時僱員的強積金紀錄申請，僱主若申請年長補貼名額，需遵守承諾，聘請65歲以上的員工，並為他們開強積金戶口。

羅致光：申請相當熱烈

此外，勞工及福利局長羅致光亦在電台表示，新一輪保就業計劃申請情況相當熱烈，相關僱主最快可在一兩周後獲發資助。他形容無任何事可做到兩全其美，因想加快批出「保就業」資助，故不能覆蓋所有行業，若做到「包羅萬有」，便可能要數月才能發放資助，令計畫的功能「大打折扣」。

對於本港最新失業率升至5%，超過18萬人失業，羅致光表示，相信未來數個月的失業率一定會回落，又指3月單月的職位空缺率較2月好轉，相信是及時宣布推出保就業計劃，令部分業主決定「捱下去」。

保就業計劃2022會分4期發放，5、6月會發放全數金額，7月會分開兩期，先發放七成補貼，其餘三成會在9、10月發放。政府早前解釋，做法是為了讓僱主聘請相應的僱員，若僱主沒有遵守承諾，當局會先扣起補貼和罰款。